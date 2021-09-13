Darren邱凱偉（左）、楊銘威一起入圍金鐘獎男配角，上演兄弟對打。（群之噰傳播提供）

《最佳利益2》製作人陳慧玲（中）與Darren邱凱偉（左）、楊銘威繼《我的婆婆怎麼那麼可愛》後再度合作，3人都開心入圍金鐘獎。（群之噰傳播提供）

溫昇豪（右）、天心在《最佳利益2》飾演離異夫妻變同事。（群之噰傳播提供）

天心在《最佳利益2》依舊飾演王牌律師。（群之噰傳播提供）

禾浩辰在《最佳利益2》飾演王牌律師天心的法務助理。（群之噰傳播提供）

律政職人劇《最佳利益2》在經歷疫情停拍3個月後，現正如火如荼復拍中，13日首度開放探班，製作人陳慧玲、導演林立書、鄒奕笙及第一季演員天心、溫昇豪、楊銘威原班人馬回歸，並公布禾浩辰、Darren邱凱偉加入。Darren、楊銘威今年以《我的婆婆怎麼那麼可愛》雙雙首度入圍金鐘獎男配角，對於「兄弟鬩牆」，Darren笑說，方志友已搞笑威脅他，「她希望我頒獎典禮那天不要出現！她要幫自己的老公集氣！」

金鐘視后與金鐘入圍常客、前年獲得男配角獎的溫昇豪也提供經驗分享，天心建議兩人一定要把得獎感言先想好，「我得獎的時候完全沒想好感言，因為覺得不可能；不過後來每次入圍都事先準備、想好感言，就都沒有得了，哈！但還是要先想好啦，不然事後真的會好想要上訴、補講！」楊銘威聞言笑道：「我從17歲就開始準備感言啦！」

天心還要兩位入圍者多注意最近做的夢，因她當年得獎前就夢到自己考試零分，結果竟然獲獎！溫昇豪前年一舉入圍男主角、男配角獎，竟作夢夢到全槓龜，事後證明夢境與現實相反。楊銘威聽完驚問：「那萬一夢到得獎了，不就是做惡夢？我不要！那會嚇醒！」Dareen也笑著接話：「萬一這樣的話，要趕快吞安眠藥再重睡一次、重夢一次！」

《最佳利益2 - 決戰利益》劇組在疫情嚴峻的三級警戒期間停工3個月，復拍一個多月來防疫做好做滿，光快篩試劑就已用掉600多組。天心開心表示，「復拍後回到劇組超興奮，覺得便當好好吃、可以跟這麼多人類講話，才4天我就胖了半公斤！導演都來警告，因為我的肉都長在臉上。」楊銘威則說疫情期間化悲憤為食慾，「每天跟小孩在一起吃，胖了5、6公斤」。溫昇豪疫情期間很自律，因為閒不下來，在家仍會做滾輪運動，也忙著籌備新戲劇本、開線上會議。

禾浩辰是第二季新加入的角色，飾演王牌律師天心的法務助理，他透露壓力大到失眠睡不著覺，開拍後的半個月都非常痛苦、頭都快爆了，還跟經紀人說「不想演了，可以不要去了嗎？」不過製作人陳慧玲誇他：「當時競爭這個角色的演員非常多，但後來在剪輯室看禾浩辰演的智騫後，就覺得我賭對了。」

溫昇豪、Darren、楊銘威、天心則會在片場「尬聊」紓解拍戲壓力，天心自嘲講話內容「不得體」很難被拍入幕後花絮，溫昇豪、Darren則大笑說：「妳不得體？那我們是dirty！」天心解釋，因為這部戲的氣氛較沈重，如果大家一直都很緊，會不舒服，所以拍戲空檔會講講幹話紓壓，不能一直沈浸在戲裡，需要出來一下再回去的轉換，「有這些男生在很開心，他們的存在讓我們肩頸鬆一點，他們就是我們的按摩師！」

天心與溫昇豪在續集中關係再次翻轉，從夫妻到離婚再變成同事關係，是否有機會從同事關係再次重燃愛火？溫昇豪開玩笑回答：「她現在有了小鮮肉禾浩辰，我早就被打入冷宮了！」天心也笑著回應：「你不要誣陷我！」但也忍不住開心炫耀每天身邊有很多帥哥，「我在這部戲有很多老公喔！」