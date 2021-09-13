基隆市2021年市長訪視基層座談，今日在安樂區登場，市長林右昌特別感謝所有里長們協助推動防疫工作，除了讓本市疫情穩定外，也讓疫苗施打率在全國名列前茅。

林右昌說，城市的長遠發展很重要，但攸關市民日常生活的基層也很重要，每年基層訪視是市長帶領局處首長與里長面對面座談的機會，對於里長反映事項，都會列管並緊盯進度，希望里長把市府還有待努力或疏漏的地方都指出來，市府一併解決。

在聽取里長建言前，林右昌也特別感謝所有里長們的協助，讓基隆市的疫情相對穩定，在5月中全國疫情爆發後，迅速於6月27日迎來「嘉玲」，至今更連續一個多月零確診，能有這樣的成績，里長們的協助可說功不可沒。

林右昌指出，先前受里長們的協助，讓本市的疫苗施打率在全國名列前茅，接下來市府要針對年長市民施打第二劑疫苗，相關的前置作業都已完成，只要中央撥下疫苗，將按照之前的操作模式，為長者們施打。

在安樂區訪視過程中，多位里長指出，電桿有妨礙人行或有礙觀瞻之虞，雖有部分已完成下地，但多數還在爭取或協調。對此，林右昌說，電桿地下化茲事體大，很多牽涉到路段的整體規畫，會請蔡適應立委辦公室協助，希望能一勞永逸解決問題。