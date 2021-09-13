國民黨主席候選人張亞中日前在國民黨中常會上秀出宣稱是500萬元美金的3張支票，聲稱是前主席洪秀柱任內委託他到馬來西亞募款，引發洪不滿駁斥，今日特別召開記者會，說明事情的原委，並強調張亞中在中常會上的說法會引起誤解，有說謊之嫌，所以她非常憤怒才出面澄清。

洪秀柱表示，當她在看到張亞中於中常會的發言，以及張亞中對外聲稱的情況，她便接到很多電話，且發現外界已經因此對她、對國民黨、對行管會邱大展主委都有了質疑。

洪秀柱認為，此事茲事體大，必須要出面說清楚，否則對國民黨和她個人都有很大的傷害，其次她也認為，自己作為一個「被指控」、「被消費」的當事者，當然要出來解釋，

洪坦言，當時他非常生氣，這不是有點在說謊嗎？當她看到這些文字、加上國民黨開的是「本票樣張」而非支票，同時張亞中說的那些500萬美金支票從頭到尾也沒看到，凡此種種都讓她「心裡的確是有情緒的。」

洪秀柱指出，對黨主席選舉關心但不介入，認為每位候選人都有優點也有罩門，選舉時大家有攻防但不要過度尖銳，免得要選後連朋友都做不成。

洪秀柱強調，只是看到張亞中這樣的發言，讓她心裡很難過，覺得會給國民黨帶來後遺症，被民進黨或網軍拿去做文章，甚至對她的人格跟品德都產生懷疑，這是她當下非常憤怒的原因，因這有說謊之嫌。

張亞中今也2度發聲明指出，他已經充分證明他有募款能力，也證明本人確實曾經在中國國民黨財務最危急的時刻，運用了他人脈幫助了黨，而未來若他當選後，地方黨部運作經費均由中央承擔。