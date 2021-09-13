荷蘭輪椅網球女將德格魯特，是該領域首位實現年度金滿貫的女子選手第1人。(美聯社)

網球運動史上，只有德國女子退役名將葛拉芙(Steffi Graf)能夠在單一年達成四大公開賽及奧運均奪冠的「年度金滿貫」紀錄，足見是一個多不容易達成的目標，如今這個成就，在輪椅網球一口氣就增加兩位。

美國網球公開賽輪椅網球組，荷蘭女將德格魯特(Diede de Groot)及澳洲輪椅網球大師艾柯特(Dylan Alcott)，各自在女單及多肢障礙組單打奪冠，兩人今年在四大賽及東京帕運都拿冠軍或金牌，德格魯特是輪椅女網年度金滿貫第1人，艾柯特則是網球不分一般人及殘疾人，第1個達成年度金滿貫的男網選手。

締造男網首個年度金滿貫成就，艾柯特直呼太酷了，他向阿姆斯壯球場的觀眾說：「謝謝你們讓一個身體有障礙、髪型又糟的胖小子一個夢想成真的機會，不敢相信我做到了！我贏得年度金滿貫！」

艾柯特的今年賽季戰績出色，21場比賽只輸掉1場，這座美網冠軍是他生涯第15座四大賽冠軍。

奧運和帕運四年一度，達成年度金滿貫的紀錄難度相當高，今年在輪椅網球一次就有兩位選手實現，德格魯特更是女子第1人，她表示：「成為第1位年度金滿貫的輪椅網球女將太特別了，我應該永遠忘不了這一刻了。」