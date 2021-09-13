新北市幼兒園衍生桃園大溪一對5旬夫妻染疫，桃園擴大匡列31人，目前除妻子確診外，2女兒、中醫診所醫護3人、富邦證券桃園分公司23人和1友人採檢都陰性，仍列居家隔離持續監控中，另有飯店櫃台1人自主健康管理採檢結果尚未出爐。

新北幼兒園確診媽媽同在期交所板橋辦公室服務的男同事12日確診，他是桃園大溪人，桃市府知悉是Delta病毒不敢大意，擴大匡列6人揪出妻子染疫，同住的2女兒、中醫診所醫護3人採檢都陰性。

桃市府也緊急對在富邦證券桃園分公司擔任內勤的妻子疫調擴大匡列，其中職場23人和1友人，晚間採檢都陰性，仍列居家隔離持續密切觀察中，另有飯店櫃台1人列自主健康管理，檢驗結果尚未出爐。

富邦證券桃園分公司也完成清消，宣布暫停營業至24日。鄭文燦強調面對Delta病毒要掌握時效，更要多次採檢，像是丈夫就是二採陰性卻陰轉陽，任何一個群聚感染事件都不可能以單一縣市為範圍，務必提高警覺，不漏接每顆球。

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