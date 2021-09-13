新北市一名人妻（小如）日前帶著小孩回娘家，看到表哥時，勾起16歲一段不堪回首的記憶，當年表哥哄騙她「不會痛，滿舒服的」，在家對她性侵得逞，讓也身心受創逃家，因為擔心女兒也會遭到表哥狼爪，決定報案揭發表哥20年前的淫行，新北地檢署審酌資料後，依強制性交罪將表哥起訴，同時建請法官加重其刑。

小如指控，16年前表哥趁父母外出，在家中客廳對她性侵得逞，擔心反抗還哄說「不會痛，滿舒服的」，她事後將此事告訴家人，卻被要求不要張揚，她內心背負極大壓力選擇逃家，並懷孕生下孩子，離婚返家後又再度遇到表哥，一想到女兒可能發生與她同樣的遭遇，不禁當場發抖暴哭。

小如的父母證稱，女兒在說這段經歷時，聲淚俱下，不可能是說謊，當初是姨丈要她不要說，才會在20年後才說出來，報警提告。小如的前夫也說，小如結婚不到一年後就聽她哭訴此事，回娘家也害怕遇到表哥，還會發抖做惡夢。

為小如看診的醫師也表示，曾聽她說過遭表哥性侵，想到孩子可能遇到跟自己一樣的事，在診間不斷哭泣與發抖。新北地檢署審酌小如與證人的陳述，依照強制性交罪嫌將表哥起訴，並建請法官加重其刑。

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