運8遠干機。空軍提供

今天是漢光演習首日，空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

漢光演習第一天，我海空軍戰機、軍艦進行「戰力保存」科目，戰機緊急起飛轉場、軍艦緊急出港疏泊的作戰任務。空軍幻象戰機與F-16V型戰機飛往東部進行「戰力保存」及後續「戰力部署及支援」。