漢光演習首日 1架共機侵擾我西南空域 19:252021/09/13 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。空軍提供 今天是漢光演習首日，空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 漢光演習第一天，我海空軍戰機、軍艦進行「戰力保存」科目，戰機緊急起飛轉場、軍艦緊急出港疏泊的作戰任務。空軍幻象戰機與F-16V型戰機飛往東部進行「戰力保存」及後續「戰力部署及支援」。 漢光演習前夕 今1架共機侵擾我西南空域 漢光演習首日 幻象2000升空攔截大陸軍機 #漢光演習 #空軍 #軍艦 #進行 #戰力保存 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢光演習登場 蔡英文：向世界展現守護家園決心的時刻 17:462021/09/13 政治 不甩塔利班 華府將首批阿富汗逃亡軍機駕駛送往美基地 16:542021/09/13 軍事 漢光演習首日 操演「生物疫病醫療演練」科目 15:472021/09/13 政治 漢光演習明起開打 國軍兵力演訓、救災、防疫兼顧更符合戰場實景 17:182021/09/12 政治 漢光演習三合一 考驗小總長能力 04:102021/09/13 政治要聞 全新SS角色歐陽甦登場 04:102021/09/11 娛樂新聞 香港泛民議員拒宣誓效忠 須離任 04:102021/09/11 焦點新聞 浪犬傷人1／母命喪親子新樂園 電影人促聲討行政疏失 07:082021/09/13 社會 萬安44號演習9／15登場 中市警宣導「3不1沒有」 09:122021/09/12 社會 台灣1年敷掉4座101的量 洗髮精品牌投身環保面膜因這句話 10:202021/09/12 財經 李旻快評》共機繞境 日本累壞了 17:372021/09/12 快評 政治熱門新聞 國民黨宣布張亞中送考紀會 暫停明天政見會 - 政治 拜登突然轉彎 郭正亮指台灣有點尷尬 - 政治 士官比士兵多1倍原因曝光 網譏：難怪蘇貞昌要說「這句話」 - 政治 「蘇嘉全印尼電文案」遭判賠200萬 羅智強回應了 - 政治 2022屏東誰接潘孟安？ 綠營內部最新民調曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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