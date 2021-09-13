中央氣象局地震報告指出，今（13）日18時41分發生芮氏規模5.6地震，震央位於南投縣仁愛鄉，地震深度46.9公里。台中市長盧秀燕也在臉書上發文指出，已請區里系統和警消單位調查是否有傳出災情，並呼籲市民朋友們報平安，有不少住在台中的網友們都回應，這次地震的感覺有如當年的921大地震。

盧秀燕今天晚間6點多在臉書上表示，剛剛發生了芮氏規模5.6的地震，震央在南投縣東北東方40.9公里處，台中市有感地震4級，大家都還好嗎？秀燕已請區里系統和警消單位掌握是否有相關災情，請大家上來市長臉書報平安。

有不少網友留言表示，「嚇壞了，想到921，還好幾秒而已，因為客廳轟轟響」、「有921的感覺，上下用跳的」、「好可怕，瞬間想起921」、「想到當年的921....希望大家安好」、「有921的感覺喔」、「剛晃好大下，有腿軟……想起921」、「這是真的有怕…921」。還有網友詢問盧秀燕，「德基是震央嗎？」盧秀燕則回答，「看氣象局的資料應該是在南投縣喔」。

還有一些網友則表示，「不是搖的。是跳動的感覺」、「我人在1F都可以感覺地在跳動」、「西屯一切平安，剛剛在8樓，那一下彈跳，被嚇到」、「南投市，等著搖晃一會兒，已經抱狗開門⋯還好停了」、「剛剛在萊爾富，整間店用甩的，超可怕」、「平安！但很可怕又是在南投又是在9月」。