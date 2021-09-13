桃園區一間移工餐廳店內竟多達102人，違反室內50人以下的防疫規定，遭警方查獲送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方12日晚間到桃園區一間移工餐廳查失聯移工，豈料一數店內竟多達102人，違反室內50人以下的防疫規定，且逾半顧客為躲避查緝，棲身在陰暗的頂樓，全被警方一一查獲，其中有3名越籍移工非法居留，警方除製作紀錄表函送衛生局裁罰，也將3人移送桃園專勤隊收容。

桃園警分局大樹派出所12日晚間8點半接獲通報，稱桃鶯路某越南餐廳有失聯移工群聚開趴，所長謝青樺立即率員會同分局防治組及行政組前往稽查。

警方到場後發現大門深鎖、門窗緊閉，但裡頭卻傳出喧鬧聲，員警兵分二路於前後門戒備後，才通知33歲越籍阮姓女負責人到場開門，警方清點發現1樓有40餘人，上樓查看，驚見頂樓又藏有50多人，總計越籍員工4人及顧客98人，其中7人已歸化，因容留人數超過室內50人，違反防疫規定，將業者函送衛生局裁罰。

警方也發現其中3人非法居留，25歲伍男、24歲黃男是失聯移工，27歲伍女逾期居留，全移送移民署桃園專勤隊收容。