「第43屆金穗獎頒獎典禮」將於本週六舉行，今（13日）宣布由曾經入圍金馬獎最佳新演員，也將問鼎本屆金鐘獎最佳女主角的蔡嘉茵擔綱主持，並邀請李烈、莫子儀、林柏宏、陳昊森、范少勳、姚淳耀、鄭人碩、沈可尚、瞿友寧擔任頒獎嘉賓，陣容相當豪華，HOOK與孫志熙也將代表社群名人及影評人頒發2個會外獎。

首度接下金穗主持棒的蔡嘉茵甫以《客家尋味劇場—女孩上場》入圍本屆金鐘獎女主角，演技實力備受肯定，2019年首次登上大銀幕便以《大餓》一鳴驚人，獲得台北電影獎最佳新演員，也順利入圍金馬獎。她幽默地把金穗獎典禮形容成自己的大型面試現場，希望當天表現能獲得肯定，也順便沾一沾得獎者的金氣。

金馬執委會首度接辦金穗獎，不僅將影片、影展規格提升，也吸引多位影視界名人來為新銳們打氣加油。頒獎陣容包括金馬獎最佳男配角林柏宏、金馬獎最佳新演員范少勳、金鐘獎最佳男主角姚淳耀、去年入圍金馬獎新演員並獲得歌曲獎的陳昊森以及本屆的「金穗導師」瞿友寧和莫子儀。評審團則由李烈、沈可尚與首度擔任評審的鄭人碩代表頒獎。

本屆新設的2個會外獎「社群名人推薦獎」、「影評人推薦獎」將由參與選拔的YouTuber「HOOK」與影評人孫志熙分別代表揭曉。當天也會公布由觀眾投票選出的「觀眾票選獎」。第43屆金穗獎頒獎典禮將於18日下午1點隆重登場，myVideo APP ／ 官網以及金穗官方臉書粉專、金穗YouTube 同步直播。更多活動詳情請上金穗官方網站查詢。