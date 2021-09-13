C-130運輸機，早上就4架次起落整補作業，讓後勤及地面作戰友軍，不用擔心後勤補給問題。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

C-130運輸機，早上就4架次起落整補作業，讓後勤及地面作戰友軍，不用擔心後勤補給問題。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

漢光37號演習今日展開，空軍新竹幻象戰機與F-16V型戰機、E-2K及P-3C反潛機清晨飛往東部進行「戰力保存」，及後續「戰力部署及支援」，特別的是，幻象2000首度掛載鮮少公開露相，暱稱「法國麵包」的電戰莢艙也降落花蓮佳山基地，實施戰力保存。

國軍漢光37號實兵實彈演練13日至17日登場，在全台各作戰區，連續5天4夜不間斷地進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，軍方人士指出，13、14日先進行整體防空、戰力保存的戰術作為，模擬空軍第2、3、4聯隊和北部遭共軍來襲，所有機種進入花蓮佳山基地，再由台東起飛到外海轟炸，不過疫情影響，今年規模採縮小兵力演練。

特別的是，此次演習中，甚少對外公開露臉的ASTAC電子情報偵蒐莢艙為亮點，其機身長4.1公尺、重400公斤，長條形的外表被暱稱為「法國麵包」，作戰時能偵察特定區域內敵機或防空雷達的電子參數，作為電子戰的支援裝備，協助標定敵方的防空系統，且其偵蒐距離高達80公里，可針對中國沿海的防空陣地及敵機實施雷達參數蒐集，構建空中安全走廊，曾多次在國軍年度漢光演習中擔任幻象戰機的電偵任務。

隨著幻象2000轉場前往佳山基地戰力保存，佳山基地的10多架的F-16V型戰機也升空出任務，戒護幻象2000戰機平安降落，順利進入基地山洞内，而C-130運輸機也不得閒，早上就4架次起落整補作業，讓後勤及地面作戰友軍，不用擔心後勤補給問題。

由於上午花蓮空中戰機轟隆隆，吸引不少民眾目光，且佳山基地也難得聚集許多戰機，令不少航空迷駐足拍照，留下紀念。