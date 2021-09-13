以台灣為主要報導題材的全英語國際影音平台「Taiwan＋」，已在8月底開跑，有部分聲音認為其介於公共媒體與國家媒體之間，未來會不會因為政黨輪替而失去功能角色。對此，文化部長李永得表示，將透過修法取得「Taiwan＋」的公共媒體身分，未來能穩健編列預算經營，預計4年內達到如韓國英文國際頻道的阿里郎電視台水準。

李永得表示，蔡英文總統對「Taiwan＋」的定位放在「台灣人講台灣人的故事給外國人聽」，「這平台的構想過去已倡議多年，總算在今年正式開始，『Taiwan＋』的定位是報導與紀實，有新聞也有紀錄片，以全英語對國際發聲。」

李永得認為，透過修法讓平台取得公共媒體的身分，「不用像現在用招標方式，可以依法永續經營，在人才的安排上可以做更長遠的規劃。」李永得表示，現在團隊組成是自國內外網羅而來的人才，已盡了最大努力，目前還有一些地方要努力改進，但一切都需要時間。

目前在國際上經營有成的國際公共媒體如英國BBC、日本NHK等，李永得表示，「Taiwan＋」要達到類似水準，還需要一段時間，「但是如果要達到韓國阿里郎的程度，我認為四年的時間可以做到。有現在專業的團隊，加上法制化，相信一定會成功。」