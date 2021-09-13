17歲奧莉維亞羅德里戈是本屆VMA大贏家之一。（環球音樂提供）

西洋樂壇盛事「2021 MTV音樂錄影帶大獎」（簡稱VMA）台灣時間13日上午圓滿落幕，17歲霸王級新人奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）、饒舌新秀納斯小子（Lil Nas X）和韓國天團「防彈少年團（BTS）」皆獲3座獎項，並列最大贏家；入圍7項的小賈斯汀（Justin Bieber）也不負眾望，成功抱回2座大獎。

奧莉維亞今年以〈drivers license〉一曲橫掃全球排行，在VMA上獲頒「年度歌曲」、「最佳新人」、「年度最佳PUSH演出」；納斯小子則以講述同志平權的〈Montero (Call Me by Your Name)〉一曲，勇奪「年度最佳音樂錄影帶」等3獎；BTS也跨海拿下包括「年度團體」等3獎，他們也透過影片發表感言。

睽違6年再度站上VMA舞台的小賈斯汀，除了憑藉〈Peaches〉奪「最佳流行MV」外，更是拿下「年度藝人」大獎，他致詞時表示：「在我講話的同時，世界各地還有很多事情正在發生，而音樂是一個多麼美好機會將我們連結在一起，我相信更好的日子終將到來。」還不忘放閃告白台下的老婆海莉比伯（Hailey Bieber）。

天后瑪丹娜（Madonna）也擔任開幕驚喜表演嘉賓，只見她穿上爆乳連身皮衣，緊實的身材絲毫看不出已63歲。另一位天后艾薇兒（Avril Lavigne）更是隔了19年再度登上VMA舞台。而「變形女」梅根福克斯（Megan Fox）也穿上肉色透視薄紗裝，性感到場力挺獲「最佳另類MV」的男友機關槍凱利（Machine Gun Kelly）。