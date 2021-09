17歲奧莉維亞羅德里戈是本屆VMA大贏家之一。(環球音樂提供)

西洋樂壇盛事「2021 MTV音樂錄影帶大獎」(簡稱VMA)台灣時間13日上午圓滿落幕,17歲霸王級新人奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)、饒舌新秀納斯小子(Lil Nas X)和韓國天團「防彈少年團(BTS)」皆獲3座獎項,並列最大贏家;入圍7項的小賈斯汀(Justin Bieber)也不負眾望,成功抱回2座大獎。

奧莉維亞今年以〈drivers license〉一曲橫掃全球排行,在VMA上獲頒「年度歌曲」、「最佳新人」、「年度最佳PUSH演出」;納斯小子則以講述同志平權的〈Montero (Call Me by Your Name)〉一曲,勇奪「年度最佳音樂錄影帶」等3獎;BTS也跨海拿下包括「年度團體」等3獎,他們也透過影片發表感言。

睽違6年再度站上VMA舞台的小賈斯汀,除了憑藉〈Peaches〉奪「最佳流行MV」外,更是拿下「年度藝人」大獎,他致詞時表示:「在我講話的同時,世界各地還有很多事情正在發生,而音樂是一個多麼美好機會將我們連結在一起,我相信更好的日子終將到來。」還不忘放閃告白台下的老婆海莉比伯(Hailey Bieber)。

天后瑪丹娜(Madonna)也擔任開幕驚喜表演嘉賓,只見她穿上爆乳連身皮衣,緊實的身材絲毫看不出已63歲。另一位天后艾薇兒(Avril Lavigne)更是隔了19年再度登上VMA舞台。而「變形女」梅根福克斯(Megan Fox)也穿上肉色透視薄紗裝,性感到場力挺獲「最佳另類MV」的男友機關槍凱利(Machine Gun Kelly)。