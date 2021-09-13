馬來西亞政府今天下午5時與在野聯盟「希望聯盟」（希盟）正式簽署合作協議，不過其他幾個反對黨對此協議有不同意見。「祖國鬥士黨」聯邦直轄區主席凱魯丁指希盟事先未與鬥士黨等其他反對黨商議此事。參與合作協議談判的「民主行動黨」組織秘書陸兆福則駁斥凱魯丁的說法。

新任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）政府與希盟代表經過多輪磋商，12日晚終於達致合作共識，並於13日正式完成簽署。政府與希盟達成的「政治轉型與穩定」了解備忘錄共包括六大事項：加強馬國的防疫計劃、行政轉型、國會改革、司法機構獨立性、1963年馬來西亞協議、成立Pemandu委員會。

對於這項合作備忘錄，凱魯丁抨擊希盟為了首相人選事宜而接洽鬥士黨總主席馬哈迪，如今與政府談判合作協議時卻過河拆橋，排擠其他反對黨，沒讓希盟以外的反對黨參與談判過程。

但陸兆福反駁凱魯丁的說法毫無根據，稱希盟以外的其他反對黨領袖都參與了商議與政府合作事宜，只是最後鬥士黨和民族復興黨並未準備與政府簽署相關協議。