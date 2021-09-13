俄羅斯男網好手麥維德夫(Daniil Medvedev)在2021美國網球公開賽男單奪冠，獲勝當下倒在地上吐舌裝「死魚」的樣子引起球迷注意，寶島一姐謝淑薇看到這可愛一幕，也分享到臉書粉專，認為麥維德夫這特別的慶祝姿勢很像精靈寶可夢的鯉魚王。

謝淑薇將麥維德夫和鯉魚王的照片放在一起，並寫道：「怎麼那麼像鯉魚王！！！（可惡，這隻好可愛，好想抓！！！！！）梅德一倒地張開嘴巴的時候，我差點把手甩出去。」球迷也對這樣的比喻熱烈回應，大讚麥維德夫喜感又可愛。

賽後麥維德夫解釋這個慶祝姿勢的由來，是因為他很喜歡玩足球電玩《FIFA》，進球時只要按下「L2+左鍵」，就會出現被玩家暱稱為「死魚（Dead Fish）」的慶功姿勢，他透露其實溫布頓錦標賽期間就在思考自己贏得大滿貫冠軍要用何種不平凡的慶祝姿勢，很開心美網就派上用場。

麥維德夫笑說：「這麼做不是因為我想上新聞，只想讓身邊的人感受特別事物，而且在硬地球場倒下不容易捏，我還有點受傷，但我很開心為自己留下傳奇的一幕。」