《俗女養成記2》大嘉玲雨中擁抱安慰媽媽。（華視、CATCHPLAY提供）

媽媽擁抱安慰小嘉玲。（華視、CATCHPLAY提供）

小嘉玲被性騷擾後害怕崩潰。（華視、CATCHPLAY提供）

蔡永森、陳嘉玲颱風夜爭吵分手。（華視、CATCHPLAY提供）

蔡永森、陳嘉玲颱風夜爭吵分手。（華視、CATCHPLAY提供）

陳嘉明、小杜雨中激吻。蔡永森、陳嘉玲颱風夜爭吵分手。（華視、CATCHPLAY提供）

台式新喜劇《俗女養成記2》第六帖在昨日(9／13)於華視、CATCHPLAY＋影音平台首播後持續開紅盤，4歲以上族群每分鐘平均收視達4.14，在45歲至54歲族群每分鐘平均收視更有7.1，第六度蟬聯週日全時段收視冠軍。導演陳長綸、嚴藝文，以及演員于子育、吳以涵、楊銘威、陳家逵在當日節目播出後，亦參與線上映後直播活動，戲裡戲外皆逢「颱風夜」，吸引眾多粉絲上線，收看人數翻倍最高同時超過3800人，是6集以來最高的一次。

第六帖收視最高的橋段是該集尾聲「大小嘉玲母女跨時空擁抱撫慰」的橋段，劇中小嘉玲(吳以涵 飾)在公車上被變態大叔伸狼抓摸大腿，內心極度受傷的她回到家說不出口被性騷擾，只能哭喊著媽媽教的防狼口訣「我的爸爸是警察，戳眼睛、踢下面」，嘉玲媽(于子育 飾)察覺不對馬上上前擁抱安慰，之後畫面一轉，看到老公和前情人擁抱，情緒崩潰的嘉玲媽來找陳嘉玲(謝盈萱 飾)，母女再次擁抱哭成一團，安慰者的角色互換，讓不少觀眾感動，收視一度最高來到4.84，粉絲留言反映「看到直接哭爆」、「颱風夜看這集完全是4D感受」。

對於節目衝出好收視與獲得廣大的網路好口碑，謝盈萱表示，大家會有那麼大的共鳴，真的是因為劇本很強，尤其透過大小嘉玲對應出母親從保護者成為被保護者的角度。她說：「子育姐在我一開門的時候她就哭了，她真實的情緒，讓我完全沒有懷疑就過去給她擁抱，然後再說出『不要怕，我在這裡』這句台詞。」演出情緒相當到位，完全展現兩人金獎級的演技實力。

對於劇中小嘉玲十分反感媽媽傳授「防狼教育」，最後受傷了才懂媽媽的苦心，于子育很有感觸地說：「人常總覺得要嘗試過、受傷過才會覺得人生精采，但每次受傷後才知道媽媽是對的，這就是人嘛！」談到劇中母女安慰者角色互換的情節，「我們長大後即使角色交換了，讓媽媽依靠，永遠都不及媽媽對女兒的無私與心力，有時無法像小時候媽媽那樣有耐性。」讓她也開始檢討起自己和媽媽相處的態度。

劇中性騷擾的劇情在映後直播中引起熱烈討論，有別於戲裡的隱忍，吳以涵透露如果在現實中遇到變態，她一定會大叫和揍他，不會默默地忍受。她映後也在臉書粉專透露劇組很保護她，「鹹豬手」其實是女性工作人員當手替。

于子育透露年輕時，也曾在客運上遇到變態，當時發現車上另一排座位的男子竟然公然做出「DIY」的動作，當下她不動聲色，直到下車前才對其他乘客大喊「後面那個人是變態！」她也慶幸那個變態並沒有對她真的下手。導演嚴藝文表示以前曾多次遇見遛鳥俠，她當下驚嚇過度沒有做出反應，直到回家後看見家人後才大哭，如同劇中小嘉玲的反應一樣，演員們也集體呼籲不要隱忍與漠視性騷擾。

除了大小嘉玲母女互動戲感人，「陳嘉明雨中砸車激吻」與「森玲CP吵架分手」片段同樣吸睛，收視最高都達到4.62，戲裡陳嘉明(宋偉恩 飾)在廢棄車場砸車發洩內心的壓抑，最後大雨中吻上小杜(楊銘威 飾)；回憶這場戲，宋偉恩透露劇組在正式拍攝前還特別準備一台車，來讓他試砸，第一次抓不到比較適合的位置，不小心就把整片玻璃砸碎，彈飛的小玻璃割到手，當下劇組工作人員就馬上協助處理傷口，正式拍攝時每拍一個畫面時，陳長綸、嚴藝文導演會詢問是否有問題，才會繼續拍攝，現場製作組也很關心兩人的安全與保暖，讓他感到十分地窩心。首次演出同志角色的楊銘威，把螢幕男男初吻獻給了《俗女2》，正式開拍前宋偉恩還開玩笑逗前輩楊銘威說：「我會伸舌頭喔！」楊銘威馬上拜託他不要，互動十分有趣。

楊銘威也分享拍攝花絮，他說：「當天灑水車在試水的時候，兩人還覺得很好玩、很浪漫，後來隨著夜晚氣溫下降就變得超冷！」此外，灑水車製造假雨不時就要去補水，短短不到幾分鐘的畫面，拍攝了一整個晚上，看得出導演與劇組對畫面的用心程度。

回憶起颱風夜裡「森玲CP吵架分手」的拍攝過程，謝盈萱透露當時吵架戲的劇本就有三大場，她說：「那時候我有找時間跟葦華兩人一起討論，先把三場的國台語台詞做轉換，研究怎麼吵比較順暢，稍微做些潤飾，然後我們就各自去背，拍那場戲的前幾天我們只要有碰到都會對台詞，這場戲的台詞寫得非常得好，我不希望浪費編劇的任何一句話。」這場戲導演總共拍了三個鏡位，最後每個鏡位都不喊卡，在謝盈萱和藍葦華兩人做足功課下，一氣呵成展現精湛的演技。