「國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍」迄今已有84年歷史，目前由校方管理，花蓮縣文化局2018年公告登錄為歷史建築，2020年委由團對調查建物歷史，提供修復建議，校方也將嘗試向中央爭取修繕經費，修復再利用，盼讓更多人見證花蓮地方的發展史。（花蓮高農提供／羅亦晽花蓮傳真）

「國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍」迄今已有84年歷史，為日治時期日人福井公的私人住宅建築，戰後由校方接收管理，由於建物長年遭風吹日曬，殘破不堪，如同廢墟，花蓮縣文化局將其公告登錄為歷史建築，進行修復再利用計畫，提供修復建議，盼校方未來能修復，使其風華再現，作為寓教於樂場域。

花蓮高農舊校長宿舍現址為花蓮市林森路260號，目前由花蓮高農管理，縣府自2018年6月將其公告登錄為歷史建築，2020年9月委由范綱城建築師事務所執行修復再利用計畫，調查研究該建物的歷史。

調查團隊從有限的舊地圖、老照片、地籍資料等文獻和訪談發現，該建物在成為花農校長宿舍前，係為日治時期日人福井公起造的私宅建築，推測興建於1937年左右，加上福井公當時致力花蓮各種公共事業，在地方信譽深厚，且建物所在地於當時日人精神核心「花蓮港神社」表參道旁，毗鄰政商名流住宅區域，推論該建物在花蓮發展脈絡裡具有一定地位。

直到戰後，台灣省政府日產處理委員會接管所有日方在台資產，1954年，花蓮縣政府將此建物撥由花蓮高農管理，進而成為校長宿舍，經不同使用人需求，細部增改建，其中，建物後方因應當地氣候特色增建的「防颱室」，竟出自近代台灣建築名家修澤蘭的「澤群建築師事務所」之手，讓調查團隊大為驚喜。

花蓮高農最後一位校長蔡鶴年1995年搬離宿舍後，該建物近20年來都無人使用，長年受風吹雨淋，甚至還有宵小侵入支解撐起屋頂的樑柱，導致建物整體傾斜嚴重，條件每況愈下。

文化局表示，修復再利用計畫僅針對歷史建築的調查研究，含核心價值、文史脈絡、建物特色及修復建議等，因建物所有權及管理權為校方所有，若校方有意修復，文化局也將盡力協助相關行政程序，讓其風華再現。

花蓮高農則說，明年會嘗試向中央爭取修繕經費，朝修復再利用邁進，目前初步規畫作為學生展售實習產品，展現課堂作品的空間，未來也不排除和文化局合辦藝文活動，讓更多人見證花蓮地方的發展史。