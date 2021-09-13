李洋及陳宏麟今天下午3點半在學弟妹列隊歡迎下，步入基隆高中禮堂。（陳彩玲攝）

李洋返基隆母校探望師長 自嘲高中沒進甲組不敢交女友。

台灣羽球好手李洋、王齊麟，在東京奧運奪下金牌殊榮，今天下午李洋與教練陳宏麟回到母校基隆高中探望師長，在和學弟妹分享心路歷程時，李洋自嘲自己當時沒有進甲組不敢交女友，重心都放在羽球上。另外，市長林右昌也在活動現場宣布，已向蔡英文總統爭取，在基隆打造全台第一座青少年羽球訓練中心。

李洋及陳宏麟今天下午3點半在學弟妹列隊歡迎下，步入禮堂，途中歡呼聲不斷，更有學生遞送玫瑰花、向日葵，2人一路上揮手向大家致意，臉上掛滿笑容藏不住喜悅。

李洋受訪時表示，很謝謝當初教練的栽培，讓他站上奧運殿堂，能受大家隆重歡迎相當開心，最後，他也送了一句話給學弟妹，「擇己所愛，堅持下去」。

陳宏麟說，以前都在國外比賽，畢業後很難有時間回學校，很榮幸回到基中受到這麼盛大歡迎，感到受寵若驚，謝謝大家的關愛，也祝福學弟妹「有志者事竟成」，將自己想做的事化為夢想，並努力去執行。

林右昌致詞時指出，李洋與啟蒙教練鄭永成都希望能在基中打造國家級的青少年羽球訓練中心，他也特別向蔡英文總統請命，希望總統能親自到基中給予支持，並強調已全力向教育部、行政院甚至向總統爭取，讓更多人了解基中這麼多年來為羽球運動付出的心血與努力。

活動進入學弟妹提問橋段時，李洋透露，高中時期沒有交過女朋友，遭到大家質疑，他則自嘲說，「甲組都升不了，怎麼交女朋友」。李洋高中導師則說，李洋高中時前非常認真，上課不會趴著睡覺，她指出，李洋不是最耀眼，但最努力，也很懂得感恩。李洋在一旁打趣的說，自己都是手撐在桌上睡，逗得大家呵呵大笑。

另外，有學妹提問，在練球、比賽遇到挫責如何克服堅持夢想。對此，李洋說，他在練球過程中曾遇過低潮，當下會問自己為什麼想打球，最後發現是因為真心喜歡，因此，就算再苦也會堅持下去，他強調，現在還會一直打球並不是為了證明自己有多厲害，而是單純喜歡羽球。