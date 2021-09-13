近來雙北疫情嚴峻，劉若英的祖母日前在颱風夜突然發燒至40度，令劉若英心急如焚，非常擔心，緊急送祖母去醫院急診，進行一連串的PCR、Ｘ光、抽血檢查，幸好檢查結果出爐是陰性，只是某些器官發炎感染而導致發燒。

劉若英今在臉書抒發心情，她表示，當時送祖母就醫檢查時，自己坐在車上等報告結果，讓她回想起曾經在同一家醫院送走祖父的回憶，而祖母生病時，她只能在門外著急，加上想到兒子還在家裡，於是決定請看護留在醫院照顧祖母，陪同祖母轉普通病房。

今天是祖母的大壽，劉若英買了蛋糕，讓看護替她點了蠟燭，並用視訊方式唱歌給祖母聽，她也在臉書發文祝祖母健康平安，她和祖母感情深厚，一想到無法進入病房陪伴祖母，他忍不位在車庫哭花了臉。

她表示，「醫生說得住上一個星期，我用最大的耐心告訴自己，祖母出來時，我要繼續大聲唱〈小毛驢〉，外加各種版本的〈生日快樂〉歌接她回家。」