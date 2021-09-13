南投縣仁愛鄉今（13）日晚間18:41發生芮氏規模5.6地震，全台有感，南投、台中、彰化、宜蘭、花蓮震度都達4級。氣象局地震測報中心表示，這次規模5.6地震很特殊，是50年來，在該地區唯一超過規模5的強震，也評估2、3天內不排除會有規模3至4.5的餘震發生。

氣象局地震測報中心陳國昌主任指出，今晚18:41南投仁愛鄉發生規模5.6地震，深度47公里深，導致4級震度範圍比較廣，但該地區50年來只發生過3次規模4以上的地震，是相當突然的地震。

南投山區規模5.6地震全台有感 中央氣象局最新說明

陳國昌表示，由於該地質為堅硬變質岩，較少發生地震，先前沒有發生過規模5以上的地震，無法推測該地是否有破碎帶的存在。陳國昌推斷，該地區堅硬岩塊在長時間推擠，能量釋放次數卻非常少，導致累積能量的時間長，這次地震才會達到規模5.6的程度。

南投發生規模5以上強震，不少PTT網友回憶起921地震，紛紛表示「南投，難怪台中那麼大力」、「離921還有八天耶，超怕」、「大地震的前兆嗎？」、「是車籠埔斷層？」、「震央來自南投果然讓人恐怖...」、「原來我傍晚聽到的地鳴聲不是錯覺」。