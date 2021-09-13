柯震東（右）、李心潔主演的《鱷魚》北影「神秘場」電影票秒殺。（台北電影節提供）

陳柏霖主演的本屆北影閉幕片《詭扯》開賣後迅速秒殺。（台北電影節提供）

柏林影展金熊獎得主《倒楣性愛和瘋狂A片》北影場傳出秒殺捷報。（台北電影節提供）

國際新導演競賽作品《西非夜譚》即將全數完售，請影迷把握機會。（台北電影節提供）

2021台北電影節今（13）日中午開賣早鳥票，開幕片《月老》和閉幕片《詭扯》，以及包括五部將在台北電影節「特別放映」單元首映的國片、多部外片和經典修復影片，共有40場電影列名首批完售名單，其中柯震東主演的《月老》更寫下312張票在開賣後20秒內全數賣光的超狂紀錄！而柯震東主演的另一部電影《鱷魚》也隨後全數賣完，主演兩部片都秒殺，足見柯震東的超人氣。台北電影節總監李亞梅表示，因今年首度更換售票系統，加上疫情關係，原本擔心買氣受影響，感謝觀眾仍展現對台北電影節的支持。

台北電影節今日中午開賣早鳥票，售票系統首度使用「OPENTIX兩廳院文化生活」，希望提供影迷更便捷快速的購票方式，許多網友在網路上表示「搶票非常順暢！」多部強檔國片首映一如預期迅速搶購一空，其中《月老》更寫下312張票不到20秒完售的超狂紀錄，《詭扯》、《詭祭》、《四樓的天堂：第1-2集》、《茶金：第1-2集特別版》、《鱷魚》、《徘徊年代》、《月亮 樹》、《17歲的天空》等片也在一分鐘內快速秒殺，「台北電影獎」及「明日．台灣」短片也都一票難求，顯示台灣電影作為台灣電影主場，觀眾期待搶先看到台片首映的心情。

外片部分，包括柏林影展金熊獎得主《倒楣性愛和瘋狂A片》、評審團大獎得主《偶然與想像》和最佳劇本獎《引言》所有場次皆完售，獲得柏林影展最佳導演的《戰地微光》和電影大觀單元影評人費比西獎《失格教育》僅剩少量票券，而香港電影《濁水漂流》、日本男星太賀主演的《不容易的爸爸》、日舞影展強片《撕裂異弒界》和入圍亞洲電影大獎最佳導演的《我倆還有明天》、國際新導演競賽的入選作品《由宇子的天秤》、《西非夜譚》、《野馬分鬃》等片也都賣出佳績。

除了上述影片外，「經典重現」單元的《軍中禁戀》、《刺青》、《火女》均開出8成亮眼票房佳績，本屆兩位焦點影人凱里．阿努茲與哈都．裘德的歷年代表作皆賣出6成票房，其中阿努茲將以視訊方式進行的大師講堂，和裘德早期拍攝的短片輯都已販售過半票券，請影迷朋友把握難得機會購票進場。除了早鳥票於今日開放預售外，同樣獲得影迷矚目的「XR全浸界」單元，將於明（14）日中午12點全數開放購買，網羅當代重要互動式及VR360作品，喜愛沉浸式體驗的影迷請務必留意。