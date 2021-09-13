美國海岸警衛隊巴索夫號巡防艦在前甲板上拍攝到4艘中共軍艦在阿留申群島航行的照片。（圖／微博@寰亞SYHP）

由於中美緊張關係持續加劇，美國軍艦在台灣海峽與南海多處航行，讓大陸媒體與網民有強烈的領海被侵入的感覺。而近期一則中共海軍055型驅逐艦編隊現身美國阿留申群島附近的專屬經濟區的消息傳出後，在大陸的網路上引發巨大關注，許多網民認為這是針對美軍艦艇在中國近海航行的反制舉動，讓大陸網民感到非常激動。

《多維新聞》指出，大陸網路流傳的消息稱，8月29日有4艘中共軍艦現身白令海峽與北太平洋之間的阿留申群島附近，美國海岸警衛隊巴索夫號巡防艦也拍攝到這4艘軍艦航行畫面。

根據微博知名用戶（大V）「寰亞SYHP」發表文章並配發2張圖片顯示，第1張顯示在巴索夫號前甲板拍攝到遠處的中共海軍編隊包括1艘054A型導彈護衛艦，1艘055型驅逐艦和1艘903型綜合補給艦；第2張則是從巴索夫號駕駛艙內拍攝，顯示一名船員緊盯中共海軍1艘052D驅逐艦。

可能是從巴索夫號海警船駕駛艙內拍攝的照片，顯示一名船員緊盯中共海軍1艘052D驅逐艦。（圖／微博@寰亞SYHP）

報導說，大陸網民對這則消息並未質疑其真實性，而且還顯現得非常激動，不少留言稱「寇可往，吾亦可往」，「這就對了，來而不往非禮也」，「阿拉斯加瑟瑟發抖，你搞我台灣，我就看住你的阿拉斯加」等等。

中國亦有不少軍事微博賬號轉發上述訊息，據查，此一消息的出處指向美國「國防視覺訊息分發服務（Defense Visual Information Distribution Service）」，即DVIDS網站。不過，這一消息在該網站已被刪除。

雖然消息難以證實，但可以確定的是8月24日中國海軍055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、903型大型綜合補給艦可可西里湖艦和1艘電子偵察船（舷號799）穿過日本北部的宗谷海峽，進入鄂霍次克海，而阿留申群島在該海域正東方向。另外，另一支艦隊包括052D型驅逐艦淄博艦、052C型驅逐艦鄭州艦、054A型護衛艦益陽艦等，也穿越宮古海峽進入西太平洋。

8月24日中國海軍055型驅逐艦南昌艦（上）、052D型驅逐艦貴陽艦（下），以及903型大型綜合補給艦可可西里湖艦和1艘電子偵察船（舷號799）穿過日本北部的宗谷海峽。（圖／日本防衛省）

報導說，上述7艘中共海軍艦艇具體航跡不明，但9月10日055型驅逐艦南昌艦已返回中國，且在黃海進行實戰化訓練，相關消息在《中國軍網》上出現。

《多維新聞》指出，2015年9月中共軍艦亦曾出現在阿留申群島附近海域，包括054A型護衛艦、071級兩棲船塢登陸艦在內的共5艘軍艦出現在靠近美國阿拉斯加的白令海峽。

報導表示，近期美國海軍艦艇不斷在南海海空域、臺海海空域進行「自由航行」，引發中國不滿。陸媒《環球時報》總編輯胡錫進稍早前表示，既然美國海軍來中國近海，那麼中國海軍也能去美國近海。如果055型驅逐艦編隊確實出現在美國近海，那麼對大陸而言「意義重大」。

報導認為，055型飛彈驅逐艦是中國首款萬噸級驅逐艦，其綜合作戰效能要超過美軍現役的所有伯克級導彈驅逐艦，在軍事技術上首次能媲美甚至超越美軍。因此，美方刪除055型驅逐艦編隊的照片，「顯然是在隱藏什麼」。