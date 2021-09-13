最新一期日媒《週刊女性PRIME》，日本演員吉田榮作與內山理名傳交往已近4年，相差近13歲的兩人傳出好事將近。

52歲的吉田榮作與內山理名相遇的契機是在2017合演電視劇，隔年被發現交往。周刊拍到吉田與劇組人員相處兩好，頗有演藝大哥好風範。周刊指出，吉田當時曾數度到内山住處。」之前有當地媒體結婚指出兩人結婚將近，卻一直未有新進度。內山理名今年11月就40歲，報導指出傳9月初內山赴吉田位於神奈川縣的老家，被認為是先向未來的公婆打聲招呼，有可能在今年內結婚。

吉田的友人向周刊透露，吉田對於他與內山的戀人關係表示「也許維持現在這樣的關係最理想」。他1997年與因性感雙唇獲「紅唇怪物」稱號的前妻平子理沙，因兩人工作與生活環境變化，2015年兩人最後選擇結婚。《週刊女性PRIME》指出，一次的婚姻經驗也許是讓他對結婚更加慎重、長年沒有考慮再婚的原因。

吉田榮作（左）與內山理名（中）曾一起演出警探推理劇。（取自TBS官網）

90年代紅遍台灣

吉田今年在描述90年代故事的Netflix原創劇集《AV帝王2》演出，吉田飾演銀行融資主管。上月Sony Music推出將90年代日劇《東京愛情故事》等黃金時期百萬主題曲精選，由吉田演出90年代氛圍的CM，他穿上他招牌的白衫耍帥、捧玫瑰花束深情對鏡頭說「我會一直愛著你」，帥度爆表，有日本網友說「吉田雖入中年，不過狀態比以前還要好。」。（YouTube影片：https://www.youtube.com/watch?v=EvYWxhDpIE4）

吉田在90年代紅極一時，還曾來台南北開唱，獲飲料商之邀拍攝廣告，展現他陽光活力形象，廣告中特地寫曲、由吉田唱「Lets go! Super Supau～」旋律和發音都相當洗腦，聽過難忘。（YouYube影片：https://www.youtube.com/watch?v=oY0Gj4keHlg）