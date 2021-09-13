外送經濟夯，生意好的時候，拚一點的外送員月薪甚至可以上看10萬，羨煞不少人，但為何一般認為外送員的社經地位依然不如月薪4萬的小職員？有網友點出1背後致命傷，放話「等你40歲就知道」。

原PO在《PTT》表示，其實現在外送員只要拼一點，月收10萬不是問題，而小職員拚到爆肝，月薪還不一定有4萬，質疑為何外送員的社經地位還是不如小職員？網友則紛紛回應「跑海的一個月三十萬更多」、「外送有何專業可言？一輩子送餐？」；也有網友認為「小職員有啥地位？」、「4萬是可以幹嘛？錢多才是王道」、「外送有啥丟人的」。

有內行網友分析指出，公司職員還有年資累積和職災保險，外送員整天在路上騎車，就是高風險、高報酬，不但很累而且出個意外就什麼都沒了，也沒有補償；此外，當外送員也沒有未來，不能保證能維持多久，可能比較適合兼職，或是有想投資創業的，靠這個在短時間內賺錢。

也有網友認為，就算一個月賺到10萬，也不算高報酬，因為那個是工時堆出來的，並點出最現實的問題反嗆，「等你40歲就知道，年紀到了就知道，看你能跑幾個10萬出來？」，更別說一堆沒單接的外送員，恐怕更撐不久。