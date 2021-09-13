國民黨王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲去年7月開記者會爆料，前總統府祕書長蘇嘉全疑帶國營事業人員私訪印尼高層、圖謀私利，蘇自認名譽受損，怒告4人連帶求償200萬元，並應登報道歉，台北地院13日如數判准，可上訴。前國民黨青年團總團長呂謦煒痛批，他們被判賠的理由，竟是他們用真實的電報內容，發表可受公評的政治性言論，「法院難道是民進黨開的？」

呂謦煒表示，他們去年開記者會，質疑前立法院長蘇嘉全2017年曾私訪印尼高層「圖謀個人私利」，被蘇嘉全告上法院。刑事部分，檢察官經過調查，這份印尼外館發回的密電是真的，只是時間寫錯了，四人已盡查證義務，判他們不起訴。

呂謦煒說，而且經北檢向外交部調閱該電報影本，發現只有少部分差異，其他標題或內容完全相同，認為國民黨依檢舉人提供大致相符的電報進行評論，是對立法院長及立委涉關國家公益之可供公評的政治性評論，沒有捏造事實的誹謗犯意。

呂謦煒質疑，國民黨王育敏等4人用真實的密電，對可受公評的政治事務做評論，並不是虛捏事實。此例一開，所有引官方資料批評民進黨政府、或是用「深喉嚨」從政府內部找來的資料要開記者會監督民進黨政府的人都要注意了，只要官方提供的資料任何一部分有錯誤，就可能會被對方反告到法院，要求百萬賠償！國民黨這次，就是被民進黨殺雞儆猴！

呂謦煒怒批，法院難道是民進黨開的？人民難道連批評民進黨政府都要付天價賠償了？支持王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲，一定要上訴到底！為人民監督政府、批評執政黨的權益，繼續奮戰！這就是真正的戰鬥藍精神！