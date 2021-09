日前赴美參加「特殊管道」(Special Channel)會談的國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮,以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅等人,在結束會談後分別搭乘長榮航空、美國聯合航空班機於13日晚間抵達桃園機場。

原本顧立雄及吳釗燮規劃搭乘12日清晨抵達桃園機場的長榮航空BR-31班機,因受到璨樹颱風襲台影響,班機在紐約延後起飛,直至13日傍晚5時41分才降落桃園機場。而孫曉雅則搭乘美國聯合航空公司UA-871班機,從美國舊金山直飛桃園機場,13日晚間6時06分抵達,兩班飛機抵達時間相隔不到1小時。

3人前後下機後,沒有走在一起,也沒有發表談話,僅吳釗燮看到前來採訪的媒體記者時,微笑揮手致意,並說「謝謝、大家辛苦了!」

衛福部疾管署安排一行人至入境管制區內的檢疫辦公室,執行入境PCR採檢作業,再完成檢疫程序通關入境後,3人分別驅車離開機場。

根據《金融時報》報導,國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮低調前往美國與高層官員開會,提出請求將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)名字,改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。美國拜登政府正考慮這個請求,不過,最終決定尚未做出。而此次會談,也是拜登政府首度與我國高層的面對面會談。