雖然核融合(Nuclear fusion)總是被調侃「觸不可及的未來夢幻能源」，但是仍然有許多科學家在研究，期望它真能在不遠的未來實用化。美國與歐洲兩個科學團隊，在近各自取得類似的里程碑，他們都製作出超強力磁鐵，這是可控核融合的關鍵技術。

美聯社報導，法國南部國際熱核實驗反應爐(International Thermonuclear Experimental Reactor ITER)的科學家們，收到了超巨大磁鐵的第一部分，該磁鐵是由美國的製造團隊依據實驗室的委託而生產，它的磁力號稱可以舉起一艘航空母艦。

以拖板車運送的螺線管磁鐵，同樣的磁鐵還需要十幾枚。(圖/美聯社)

在完全組裝後，這塊巨大磁鐵直徑4公尺，高度接近20公尺，相當於7層樓高，國際熱核實驗室將要實驗，如何用高強度磁場來穩定包覆高溫高壓電漿流，使核融合反應能在內部運行。

在美國麻州理工學院與一家私人企業的研究團隊也達成相似的成就，團隊宣布他們也成功測試了世界上最強的高溫超導磁體，距離人造太陽又推進一步，該團隊甚至認為，進度已經超過ITER。

現行的核能都是核分裂，它以超鈾元素為燃料，比較爭議的是，在結束反應後，會產生放射值依然高的耗乏核燃料，如何處理成為問題。而且三哩島、車諾比與福島事故，產生反應爐故障與熔毀的事故，使得大眾對核能有更多誤解。另一種核能就是核融合，是將極輕的元素透過高溫高壓，融合成較重的新元素，其間會產生能量。核融合的支持者表示，融合過程產生的能量比分裂來的高，而且逸散的輻射值很低，相當清潔且幾乎用之不竭。

自然界裡有天然的核融合反應爐，那就是天上的太陽那樣子的恆星，在太陽裡，每分每秒都有成噸的2個氫原子被合成1個氦原子，並釋放一些能量。

但是在地球上要實現同樣的反應，需要難以想像的熱量和壓力，由於地球無法產生太陽那樣強大的引力，因此只能升高溫度，使得人造核融合的啟動溫度必須是太陽核心溫度的3~4倍，可能需要攝氏1億度。

沒有任何爐具可以承接1億度的高溫，因此是只能將將氫氣轉化為帶電氣體或離子體(電漿態)，閃電就是一種電漿態，這就可知電漿態是極端高溫的，但是它有磁性，所以可以用強力磁場在環形真空室中進行控制。

這就是在ITER需要強大的超導磁鐵的原因，科學家們表示，ITER 現在已經完成了 75%，他們的目標是在 2026 年初啟動這具試驗反應爐，假如實驗成功，目標是到 2035 年實現融合反應的實用化，也就是反應生成的能量，是加熱高溫電漿所需能量的10倍，從而證明核融合技術是可行的。