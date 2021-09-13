台南一棟大樓葉姓保全認識了在同棟大樓上班的女子小花（化名），去年7月間葉男向小花要求「抱一下」，小花不疑有他便跟著葉男進入廁所，豈料，葉男不只擁抱、強吻還吸聞小花的下體。台南地院審結，依強制猥褻罪判10月徒刑，可上訴。

判決書指出，葉男為台南市某棟大樓的保全，小花則在該棟大樓某公司上班，兩人因小花時常前往一樓簽收包裹或領錢而熟識。而小花於2020年7月間在1樓與葉男聊天，葉男突然開口向小花說「抱一下」，並說在大廳不太方便，要小花跟著他去男廁。

小花以為葉男只是要求簡單的擁抱，1至2秒就會放開的程度，便不疑有他跟隨前往男廁，怎麼也沒想到，一走進廁所，葉男突然控制不住自己，不僅將小花以身體緊貼強壓在牆面，同時強吻、伸手摸胸與下體，甚至強行脫去小花的褲子，對其下體吸氣等，事後小花不堪受辱，崩潰報警提告。

葉男在偵訊時不否認當日有與小花聊天，但否認有做出強制猥褻的行為，辯稱當時他急著去廁所，小花突然衝過來，他一時緊張才不小心抓著小花的手並碰到身體，事後有在LINE上向其道歉，強調絕無親吻或觸摸小花。

台南地院勘驗證據發現，葉男事後向小花傳送，「對不起」、「下跪」等貼圖，小花回覆，對於性騷擾一事絕不會原諒他，而葉男則持續回覆「對不起」貼圖與失禮了等語。

法官認定，葉男對於小花的指控全無反駁，僅一再請求小花的原諒，此情節與 一般坦承、認錯會有的行為相符，因此採信小花的說詞，而葉男僅為逞慾就出此行為，顯見對女性身體自主權毫不尊重，酌情後，依強制猥褻罪，處10月徒刑。可上訴。

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