狄玫秀出隨身藥袋。（萬鴻經紀提供）

狄玫秀出隨身藥袋。（萬鴻經紀提供）

狄玫秀出每日必吃的藥。（萬鴻經紀提供）

狄鶯的姊姊、資深歌仔戲演員狄玫自稱「整組害了了」，隨身攜帶藥盒跟藥袋，其中有台大醫院的耳鼻喉藥、馬偕給腸胃道的藥以及從萬芳領來的高血壓、膽固醇藥，以及皮膚科治富貴手擦的處方簽藥膏，攤開一大堆的藥袋，她苦笑說，每天要吞的藥就超過半碗飯的量，零零總總30多顆大、小藥丸，自嘲是「人體試藥機」簡稱「藥人」，還自我打趣說：「疫情期間人家是靠食補養生，我是靠藥補度日。」

她的好友尤美芳則說：「所謂台上一條龍、台下一條蟲就是在形容狄玫，她這個人只要一站上舞台什麼死人骨頭的症狀都沒有，一離開舞台就軟腳，注定一輩子綁在戲棚上生活。」

狄玫一人獨居在三重，她說自己非常享受單身貴族的自在與自由，整個二樓佔地近40坪就她一個人住，其中兩個房間擺滿了衣服， 「還好我大部分的戲服跟頭套都放在新加坡劇團裡，不然四個房間都不夠我堆放！」雖然有廚房卻幾乎不開伙，儘管渾身都是病，她卻不擔心獨居乏人照料的問題，因為「阿姑阿」一家就住在樓下，時不時就上樓串門子送餐食，對她的關照無遠弗屆。

她口中的「阿姑阿」跟她並沒有任何親屬關係，純粹是深交超過20年的鐵粉，她目前租賃的房子就是阿姑阿幫她找的，她一住就是十多年，由於阿姑阿一家就住隔壁一樓，時不時就發揮遠親不如近鄰的溫暖，就以上周終於排到打第一劑AZ疫苗的事來說，打完疫苗第二天，狄玫終於體驗被車輾過、渾身打擺的滋味，她說：「 我整整在家耍廢了三天，全身無力連下床都覺得天旋地轉，全靠83歲的阿姑阿親自照料，她真的是我生命中最特別的貴人！」