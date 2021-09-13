越南國營媒體今天報導，包括1名7歲孩童在內等15人躲在冷藏貨車內，試圖逃離受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創的南部地區，遭到警方查獲。

胡志明市電子報「法律報」（Phap Luat）報導，越南平順省（Binh Thuan Province）警方昨天在一台車輛內，發現這群15人團體藏身其中，這輛車是在向北行駛經過防疫檢查站時引起懷疑。

報導指出：「警方對看到這15人置身這輛卡車後感到驚訝…其中有些人汗流浹背，並且出現呼吸急促症狀。」報導也提及，這群乘客攜帶著COVID-19染疫檢測陰性證明。

據報導，這群人從越南南部同奈省（Dong Nai Province）出發，置身這輛封閉的貨車內移動數十公里之遠，同奈省是越南工業地區，已通報逾3萬5000起確診及320起死亡病例。

越南國營媒體今天也報導，疫情中心胡志明市將延長防疫限制。與此同時，首都河內及若干省份尋求鬆綁防疫限制，航空當局建議恢復國內航班。

胡志明市當局指出，在這座人口900萬的城市內，防疫限制延長至9月底有其必要，得以隔絕群聚，加速疫苗接種，並且避免市內醫院不堪負荷。

越南已通報逾61萬例確診及1萬5000起死亡病例，今年5月以來的病例占其中大部分。商業中心胡志明市確診病例占上述的一半，死亡病例占其中的80%。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1100913