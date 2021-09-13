資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，根據一份最新民調顯示，假如明天是罷免投票日，願意去投票的選民當中，有50.7%表示會投下同意罷免，這個比例約占20歲以上台中地2選區選民的27%，相當於8萬人左右。資深媒體人黃暐瀚指出，按照這份民調的結果，陳柏惟很有可能遭到罷免，他更指出，民進黨中央仍在觀望是否要力挺，若情況不利就會切割陳柏惟。

政論節目《新聞大白話》今(13日)在節目中搶先披露了一份由罷免陳柏惟團體「刪Q總部」委託TVBS民調中心進行的民調結果，該民調詢問民眾「立法委員陳柏惟的罷免案的投票，假如明天就是投票日，請問您會投同意罷免？還是會投不同意罷免？」結果顯示，同意罷免50.7%，不同意罷免24.4%，投廢票0.9%，未決定23.9%，TVBS民調中心還指出，願意票且會投下同意罷免者大約占20歲以上台中市第2選區選民的27%，約相當於8萬人。

資深媒體人黃暐瀚表示，這份民調，是連要不要去投票這個因素都有算進來，在台中第2選區的29萬選民中，願意投票且又會投同意罷免的約有8萬人，超過7萬2的門檻，照民調看，陳柏惟罷免案有可能會通過，目前看起來，願意出來票的人當中，有一半是要投罷免，把一定會去投票和可能會去的人再換算過來，相當於所有選民的27%，已經超過25%。

關於民進黨會如何反制罷免案，黃暐瀚認為，市黨部主委的發言不用討論太多，要看這份民調和其他民調的方向，是不是都超過25%以上或更高，如果是的話，民進黨中央和蔡英文可能就不會出來相挺。

黃暐瀚指出，民進黨也在觀望要不要為了陳柏惟，因為陳不是民進黨籍立委，是台灣基進，所以如果他真被罷免，民進黨會適度切割說，這不代表民進黨在台中失敗，是因為陳柏惟的爭議和個人形象以至於被罷免，「會做切割的啦，沒有那麼簡單」。