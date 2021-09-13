南韓政府超佛心，表示將全額負擔新冠確診患者的新冠口服藥費用，據推測每人平均藥費將超過90萬韓元（約新台幣21230元）。

南韓防疫單位「中央應急處置本部」社會戰略組長孫映萊表示，進口口服新冠藥物的經費將由國家全額承擔。孫映萊指出，救治新冠患者的費用目前由國家全額報銷，個人不需要承擔任何費用。今後引進口服藥時也將適用同樣的原則。

根據韓聯社報導，南韓政府今年用於購買口服新冠藥物的預算為168億韓元，明年預算規模增為194億韓元。據疾病管理廳公布的數據，今年的追加預算中包含了可供1.8萬人使用的新冠口服藥採購費，明年預算中包含可供2000萬人使用的藥物採購費。據此推算，政府為每人負擔的平均口服藥費約為90萬韓元。

南韓將在首劑疫苗覆蓋率達7成之後，轉為「與病毒共存」的防疫模式，口服新冠治療藥物成為疫苗之外，防疫的重要利器，因此南韓政府正積極與各大製藥廠洽談採購適宜。目前進入三期臨床試驗的三種口服新冠藥分別是美國默克藥廠的Molnupiravir、瑞士羅氏製藥的AT-527、輝瑞藥廠的PF-07321332。其中默克藥廠已搶先於6月與美國政府簽訂預購合約，外傳一顆定價700多美元，另外還計畫最快10月前通過美國食藥局（FDA）緊急使用授權。