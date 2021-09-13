東京奧運羽球男雙金牌王齊麟今天(13日)進行回兩所母校的行程，上午是台北市民權國小，下午則是新北市能仁家商，分享東奧摘金的榮耀與喜悅。

能仁家商不只是國內高中籃球勁旅，也是王齊麟父親口中「羽球界的建中」，自2008年起至2013完成全中運6連霸，是國內培育基層羽球運動的搖籃，由於王齊麟很早就加入土地銀行羽球隊，加上土銀長期和能仁家商建教合作，能仁就是王齊麟高中唸書與精進球技的最佳選擇。

今天校方特別邀請教練及就學時的導師分享王齊麟在校的生活點滴，老師們覺得他非常有禮貌，加上在班上個性活潑，像孩子王，所以都戲稱他叫「齊麟王」。

王齊麟今天以傑出校友回到母校能仁，就學期間的導師也特別從花蓮玉里趕來相見歡，王齊麟2013年自能仁畢業，每次過年都會跟老師問候新年快樂，今年剛好是班導師服務30年退休的日子，王齊麟的奧運金牌也算是給老師最好的退休禮物。