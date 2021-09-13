大陸女星佟麗婭（丫丫）是著名的新疆美女，同時，她也是演藝圈中出了名的會跳舞，擁有25年舞齡的佟麗婭，近日就擔任選秀節目《舞蹈生》的導師，而佟麗婭昨（12日）也現身節目的首映會紅毯，她美穿黑色抹胸高衩長禮服登場，由於洋裝開高衩開到大腿，也讓佟麗婭邊走路還要忙著拉裙襬，就怕不小心曝光。

佟麗婭昨以一襲黑色抹胸開高衩長禮服現身《舞蹈生》首映會紅毯，佟麗婭正面露低胸、轉身還大秀美背，讓她白皙肌膚和纖細手臂全都露，而禮服開高衩設計，讓佟麗婭一雙細長美腿被看光，不過就是因為裙襬高衩開到大腿，導致佟麗婭邊走路、一邊忙著拉裙襬，加上當時風大、裙襬狂飛，也讓佟麗婭每走一步都格外小心，深怕沒拉好會曝光。

佟麗婭舉手投足俏麗又氣質。（圖／取材自Hello佟麗婭微博）

佟麗婭絕美亮相仍獲得一片好評，網友紛紛留言讚：「皮膚好白，氣質好好，超級無敵美」、「丫丫導師太漂亮了」、「真的好美」、「是有顏值、有實力的導師丫丫」。

其實，佟麗婭日前就為節目示範一段高難度舞蹈表演，佟麗婭身穿紅色中空裝舞衣、頭頂辮子頭，她跟著音樂盡情擺動身體，不時露出迷人微笑、舞台魅力十足，佟麗婭舞姿妖嬌，各種高難度舞蹈動作都難不倒她，佟麗婭水蛇腰纖細、身材零贅肉，她一雙濃眉大眼更是電力爆表，佟麗婭整場2分多鐘的舞蹈演出相當高水準。