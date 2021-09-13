新竹市1名患有思覺失調症的26歲男子阿明（化名），本月6日因4肢有刀、創傷至醫院急診，院方多天來都連絡不上其母，警方深覺可疑，經調閱住處監視錄影畫面發現，阿明將多袋「重物」丟棄至大樓垃圾子母車，懷疑其母可能遭兒子殺害分屍，且與垃圾一起被焚化，惟阿明至今仍不承認殺害媽媽，也說不出母親的下落，因此遭法院裁定收押禁見。檢警推測，阿明的母親可能已遭他殺害，目前最直接的線索可能是浴室裡的排水孔留下的「人體組織」，案情如同2013年發生在嘉義縣水上的「醃頭顱案」。

8年前震驚全台的「醃頭顱案」，陳姓女死者的二哥陳佳富，是名廚師，熟悉刀具使用，甚至知道用鹽巴覆蓋妹妹的頭顱防腐，案發後，檢警查出，陳男曾幫妹妹投保600萬元，受益人寫的是自己的名字，後來為了詐領667萬保險金，狠心殺害胞妹再分屍滅跡，但落網後卻一度裝傻。

當年偵辦此案的檢警回憶，陳佳富分屍妹妹後，把肉絞碎加水稀釋後，透過浴室排水孔流進化糞池，也因為堵塞造成浴室的水，從排水孔冒出來，驚動左右鄰居。

新竹市患有思覺失調的男子疑殺母分屍後焚屍，但不承認殺母遭檢方聲請羈押，法院裁定收押禁見。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市患有思覺失調的男子疑殺母分屍丟棄垃圾車且被跟著垃圾一起焚燒掉，警方正會同環保局開挖底渣掩埋場尋屍骨。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

回到新竹的子弒母案，警方發現阿明的媽媽，自5日晚間與阿明一起回到家後就沒有外出，而且本月6日下午3點至4點間，就在其因刀傷急診前，阿明曾分別拖行4大包塑膠袋至1樓垃圾壓縮櫃丟棄，且其在丟棄第1包垃圾時因無力扛動，還將袋子打開，將袋內不明物分批丟在垃圾櫃內。

再者，警方鑑識人員也同步至阿明住處的浴室排水孔中，挖出疑似「人體組識」，研判阿明的媽媽很可能遭阿明殺害分屍，警方隨即將擅自逃離醫院返家的阿明拘提到案。

死者的弟弟，也就是阿明的舅舅，曾經到姊姊家裡後，看到客廳都是血跡，因此報案，但阿明依舊否認殺人，並辯稱血跡是因為殺豬留下來的，只是，被他殺的豬又到底在哪裡，依舊說不清楚，由於阿明 始終否認殺害母親，檢方聲請羈押，法院裁定收押禁見。