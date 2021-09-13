新竹市1名患有思覺失調症的26歲男子阿明（化名），本月6日因4肢有刀、創傷至醫院急診，院方多天來都連絡不上其母，警方深覺可疑，經調閱住處監視錄影畫面發現，阿明將多袋「重物」丟棄至大樓垃圾子母車，懷疑其母可能遭兒子殺害分屍，且與垃圾一起被焚化，惟阿明至今仍不承認殺害媽媽，也說不出母親的下落，因此遭法院裁定收押禁見。檢警推測，阿明的母親可能已遭他殺害，目前最直接的線索可能是浴室裡的排水孔留下的「人體組織」，案情如同2013年發生在嘉義縣水上的「醃頭顱案」。
8年前震驚全台的「醃頭顱案」，陳姓女死者的二哥陳佳富，是名廚師，熟悉刀具使用，甚至知道用鹽巴覆蓋妹妹的頭顱防腐，案發後，檢警查出，陳男曾幫妹妹投保600萬元，受益人寫的是自己的名字，後來為了詐領667萬保險金，狠心殺害胞妹再分屍滅跡，但落網後卻一度裝傻。
當年偵辦此案的檢警回憶，陳佳富分屍妹妹後，把肉絞碎加水稀釋後，透過浴室排水孔流進化糞池，也因為堵塞造成浴室的水，從排水孔冒出來，驚動左右鄰居。
回到新竹的子弒母案，警方發現阿明的媽媽，自5日晚間與阿明一起回到家後就沒有外出，而且本月6日下午3點至4點間，就在其因刀傷急診前，阿明曾分別拖行4大包塑膠袋至1樓垃圾壓縮櫃丟棄，且其在丟棄第1包垃圾時因無力扛動，還將袋子打開，將袋內不明物分批丟在垃圾櫃內。
再者，警方鑑識人員也同步至阿明住處的浴室排水孔中，挖出疑似「人體組識」，研判阿明的媽媽很可能遭阿明殺害分屍，警方隨即將擅自逃離醫院返家的阿明拘提到案。
死者的弟弟，也就是阿明的舅舅，曾經到姊姊家裡後，看到客廳都是血跡，因此報案，但阿明依舊否認殺人，並辯稱血跡是因為殺豬留下來的，只是，被他殺的豬又到底在哪裡，依舊說不清楚，由於阿明 始終否認殺害母親，檢方聲請羈押，法院裁定收押禁見。
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