39歲許維恩今年3月和小6歲的王家梁大方認愛，更在520分享求婚成功喜訊，相當甜蜜，日前王嘉梁迎來34歲生日，許維恩偷偷準備了大驚喜，讓王家梁完全嚇傻，甚至跪在禮物前看了整整1個小時。

影片中，許維恩先騙王家梁把車開去維修兼保養，但其實是悄悄地把車子包膜成對方喜歡的絲綢灰色，而在公開驚喜那天，王家梁一開始還不知道眼前那台車就是自己的，還小抱怨地說「我之前跟她說我想要去包膜，我想要改什麼，她都不讓我改，她說花很多錢。」

許維恩透露王家梁跪在自己的愛車看一小時。（圖／翻攝自IG）

後來一得知眼前這台絲綢灰色的車就是自己的，王家梁還有點不可置信，驚訝問許維恩怎麼知道他喜歡這顏色，許維恩則透露因為男方每天都會分享喜歡的版型、顏色。事後，許維恩更曬出王家梁對這份大禮愛不釋手的照片，笑稱「已經跪在自己的愛車看一小時了」。

許維恩公開送未婚夫的生日大禮後，立刻吸引粉絲留言狂讚「維恩很用心」、「帥慘了」、「你真的有夠貼心」、「好棒的老婆」、「有這種老婆好讚」、「羨慕大王」。

而王家梁生日當天也向許維恩甜蜜喊話：「以後生日有妳，真好。」才知道對方這幾天晚上不睡覺，原來都在剪影片，直呼看完影片都哭了。