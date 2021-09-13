為追趕中國在預警機這種「空中戰力倍增器」領域的絕對優勢，印度砸下重金推動國產預警機研製。據美媒指出，印度內閣安全委員會已經批准採購6架國產預警機，總預算高達1100億盧比（約合台幣415億元）。

據美國《國家利益》網站報導，印度高層消息人士透露，這6架預警機將基於印度航空公司提供給空中巴士的A321/A319中型客機進行改裝，具體工作由印度國防研究與發展組織（DRDO）負責，其核心是印度本土研製的有源相控陣雷達。

《環球時報》引述印度亞洲新聞國際通訊社消息稱，印度空軍現有3架由以色列提供雷達技術、在俄製伊爾-76大型運輸機上改裝的費爾康(Phalcon)預警機，以及3架在巴西ERJ-145客機上加裝印度國產雷達的天空之眼(Netra)預警機。印度空軍原本指望這2種預警機實現「輕重搭配」，但天空之眼預警機採用「平衡木」結構的雷達天線，探測範圍只有200度，最大探測距離約200公里，遠遠比不上費爾康預警機的360度探測範圍和400公里探測距離。

報導說，為改變這種局面，印度軍方曾推出雄心勃勃的大型國產預警機計畫，準備改裝6架空客A330大型寬體客機，配備能覆蓋360度的大型圓盤相控陣雷達。該雷達將同時配備L波段和S波段兩種不同類型天線，從而最大限度地提高探測和跟蹤空中目標的能力。印度媒體宣稱，這將成為全球最強大的空中預警平臺，具有真正的戰略能力。不過，該預警機專案最終因為技術和資金問題被取消。

據表示，印度此次計畫研製的新型國產預警機相對保守，仍採用與天空之眼預警機類似的「平衡木」結構，但在機頭部位元增加了天線，使其探測範圍增加到約300度。同時它還大量採用全新雷達技術，探測距離增加了一倍，並提高電子對抗能力。

報導引述《印度時報》稱，在與中國和巴基斯坦空軍的對抗中，印度空軍預警機數量不足的問題暴露無遺。巴基斯坦空軍擁有6架瑞典薩博2000預警機和4架中國製造的ZDK-03預警機，在數量上佔據明顯優勢。2019年印度和巴基斯坦的空戰中，巴方就成功利用印度預警機應接不暇的空檔期，成功發動突襲並擊落1架印度米格-21戰鬥機。而中國擁有空警-2000、空警-200和空警-500等不同型號共約30架預警機，數量優勢更加明顯。在與中國的邊境對峙中，印度空軍幾乎動用了所有預警機，這種迫切需求更為明顯。

當前有能力自行研製先進預警機的國家並不多，即便是法國、日本等國也都是引進的美制預警機。如果印度國產預警機項目獲得成功，將極大提升印度國防工業能力。但以印度現有的雷達技術水準判斷，該項目未來發展恐怕並不樂觀。