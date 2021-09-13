璨樹颱風遠離，不過受西南風影響，明天(14日)中南部地區整天不定時仍有陣雨或雷雨，午後雷陣雨主要在北台灣山區最明顯，並有局部較大雨勢，周五起至下周二中秋節，水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中秋連假天氣出爐！明起連3天劇烈天氣 氣象局最新說明｜2021.09.13

氣象局表示，明天(14日)中南部整體降雨情形會比今天減緩一些，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部及東半部較為悶熱，高溫可以來到33至35度，在大台北及台東有局部36度以上高溫發生的機率，其中台東地區有機會出現焚風的現象，至於中南部雲量較多，高溫約30至33度。

13至14日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三、周四(15日、16日)兩天西南風逐日減弱，中南部出現短暫陣雨或雷雨的範圍及時間逐漸減少，清晨至上午偏向於沿海，午後則轉移至山區，其他地區為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨的天氣，北部午後降雨偏在山區。

周五至下周一(17日至20日)高壓西伸、水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中19日、20日的午後雷陣雨範圍更縮小在山區。21日至23日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。