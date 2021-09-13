市場關注本周財經大事，包括美國8月消費者物價指數（CPI）將於周二(14日)出爐，以及本周的FOMC利率決策會議，除了顯示通彭是否觸頂，以及美國聯準會(Fed)是否將縮減購債行動(Taper)延後，美股3大期指盤前走揚。美股周一(15日)開盤上漲57.78點、以34665.50點開出，隨後大漲200點，一掃上周跌勢。

截至台灣時間13日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲209.09 點或0.60%、暫報34816.81點；標普500指數上漲29.41點或0.66%、暫報4487.99點；那斯達克指數上漲74.00點或0.49%、暫報15189.50點；費城半導體指數上漲37.52點或1.10%、暫報3454.17點。

5大科技巨頭除臉書股價均漲，電動車大廠特斯拉股價跌0.64%、暫報731.59美元；台積電ADR股價微跌0.073%、暫報122.88美元；聯電ADR股價跌0.5%、暫報12.16美元。

美媒報導指出，美國眾議院民主黨議員正在討論將企業稅從21%調至26.5%，低於拜登政府提出的28%，當作3.5兆美元的拜登政府財政支出法案的來源，影響對象包括企業、富人及投資人，並打算針對加密貨幣投資人課稅，資本利得稅則是從最高稅率20% 上調至 25%，低於拜登提出的39.6%。