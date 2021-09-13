日防長訪越南談台海議題 賴岳謙：越南不會選邊站

對於日本防衛大臣岸信夫11日訪問越南，提到反對憑實力試圖單方改變現狀和加劇緊張行為，再次強調台海和平重要性。國際事務專家賴岳謙則認為，越南不太可能選邊站

大陸國務委員兼外長王毅10日在越南河內表示，中越雙方要把南海問題置於雙邊關係「適當位置」，不採取複雜化、擴大化的片面行動，且共同警惕抵制域外勢力干預挑撥；越方則回應要根據1982年《聯合國海洋法公約》，彼此尊重雙方合法權益。

與此同時，日本防衛大臣也在越南訪問。據共同社報導，日本防衛大臣岸信夫訪問河內，11日與越南國防部長潘文江會談，一致同意締結讓日本可以出口防衛裝備品和技術的協定，並商定開展包括自衛隊艦艇在越南靠港在內的防衛合作。岸信夫強調台灣位居要衝，台灣海峽的和平與穩定對區域和國際社會而言很重要。

國際事務專家賴岳謙13日在中天新聞《頭條開講》政論節目中指出，台灣問題如果跟越南放在一起討論，很明顯地不懂外交，因為台灣跟越南之間有為太平島、還有為旁邊的一些島礁有過一些緊張跟衝突，越南也曾經多次侵犯太平島。

賴岳謙認為，這次日本到越南訪問，特別要把台海問題拉進來跟越南談，這位日本防長岸信夫，就是安倍晉三的弟弟，不太懂外交，不太懂過去的歷史。如果他懂過去的歷史，台灣跟越南、中國大陸跟越南、大陸跟台灣之間，這三方的關係中，台灣跟越南在島嶼的衝突上，有過緊張，因為越南占領的是我們的島礁，越南一直想把太平島拿走。

賴岳謙提到，他曾經跟越南駐台北辦事處代表碰過一次面，當時警告，知道越南對太平島有意見、有企圖心，但是如果動的話，越南會遭到很大的傷害，因為如果台灣要拿回來或是大陸搶先一步，也很容易。因為太平島的條件就是「易攻難守」，所以越南攻下太平島也守不住，若被解放軍拿下來，越南就麻煩了。「所以我才會說，岸信夫對於台越之間的歷史並不熟，所以訪問越南提到台海，越南怎會關心台海安全？」

賴岳謙分析，日本跟越南國防合作很久而且很深，越南海軍有一部分是日本幫忙訓練，日本也曾經送過船艦給越南。這次日本是看美國與越南關係，美國跟越南建交，日本就跟越南走更深的政治軍事合作。日本在東盟最主要是經濟、民生科技活動，影響力很大，但目前都被大陸取代，可是日本與越南軍事交流一直沒有中斷。因此日本國防部長到越南訪問，答應給越南更多的武器裝備，對越南來講是多多益善。

賴岳謙強調，問題是越南會不會選邊站？「我覺得越南不太可能選邊站」，美日極力要拉越南。但是中國大陸王毅這次出訪，其實是在做風險管控，提醒越南合作利大於對抗，如果選擇跟美日站在一起，跟中國大陸對抗，對越南不見得有利，但如果是合作，利益空間很大。