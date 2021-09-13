港星陳煒是選美出身，她在1996年獲得亞洲小姐冠軍，陳煒並以此打開知名度、踏入演藝圈，成為亞州電視一代花旦，陳煒早年因外型酷似天后梅艷芳，還讓她有「小梅艷芳」的稱號，而天生麗質的陳煒還是著名的美魔女代表，她今（13日）就在IG曬出超近自拍，陳煒肌膚緊緻、五官端正，俏麗模樣看不出她已是47歲的熟女。

陳煒在IG發文：「你今日好嗎？」並曬出自拍，照片中，陳煒頭頂丸子頭、身穿深U白色小背心，陳煒肌膚白皙、緊緻，五官端正，凍齡的陳煒彷彿是吃了防腐劑，沒讓歲月在她身上留痕跡，俏麗模樣看不出陳煒已是47歲的熟女，美照吸引港姐季軍的劉佩玥驚呼：「好好」，女星唐詩詠也大讚好漂亮，網友更是直呼：「美魔女」、「好漂亮」、「自拍好可愛」、「這個狀態太好了」。

47歲陳煒雖然是美魔女一枚，不過陳煒情路卻不順，她在2008年演藝事業高峰之際，宣布嫁給台灣富商老公，不過兩人卻因聚少離多，婚姻僅維持4年，最後在2012年以離婚收場，而恢復單身的陳煒，在2019年認愛醫生男友陳國強，小倆口交往至今感情甜蜜，甚至在今年5月還傳出陳煒和陳國強已經低調簽字結婚，對此，陳煒則表示，自己要忙拍戲，真的沒有時間想婚事，再加上，若真的結婚，消息一定會曝光，想藏也藏不了，強調沒有秘婚這件事。