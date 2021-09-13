南非總統拉瑪佛沙宣布因疫情趨緩自今天起全國放寬封鎖，從第3級進入第2級，除鼓勵民眾繼續積極接種疫苗外，並表示近期內將實施持疫苗護照者才可進入公共場所的新政策。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLive）今天報導指出，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）12日晚間宣布今天起改採第2級封鎖限制，雖然比第3級寬鬆些，但仍然實施宵禁、限制出售酒類的時段、聚會人數以及喪禮的規範。

在疫苗接種方面，拉瑪佛沙表示，到目前為止，已有近700萬人（南非人口約6014萬人)已完全接種；有充分證據顯示疫苗是安全的，人民有責任將這個訊息傳播給朋友和家人。

拉瑪佛沙說：「唯有愈早接種疫苗，才能愈早開放體育館、愈早歡迎外國遊客來到我們美麗的國家旅遊。如果我們都接種疫苗，就能儘快與朋友家人歡聚一堂、回到辦公室和其他場所、恢復經濟全面運轉並降低失業率。最重要的是，減輕醫護人員壓力。」

他呼籲民眾，盡量說服家人、朋友和同事接種疫苗，是每個人的責任，因為可以挽救他人生命。

拉瑪佛沙同時提及，不久後全國民眾將被要求出示已經接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的證明，才能進入公共場所。

他表示，衛生部正在研究實施疫苗護照的方法，經過審查後會向民眾提供更多細節。

南非截至9月12日止，確診病例為285萬8195例，且於

過去24小時內新增3961例；8萬4877人不治，包括過去24小時內有126人不治；確診患者中有266萬7296人已康復。（編輯：陳惠珍）1100913