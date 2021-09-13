在BNT疫苗的購買與爭取上，駐德代表謝志偉日前的「接棒說」，引發先然大波。宅神朱學恒直言，他感覺不到謝志偉在德國是否有促進雙方關係發展，且甚至還花不少時間鬥爭納稅人，於是他在柏林時間13日下午1點15分請當地花店送了4個花環到謝志偉的辦公室，並將〈戒石銘〉的內容翻譯成德文送給謝志偉。

朱學恒於台灣時間13日晚間在臉書上表示，身為一個納稅人，自己一直覺得謝志偉在德國沒有很認真盡到增進台德關係的責任，反而花了比較多時間在鬥爭出錢養他的國民，實在很糟糕，「尤其你又誤解甚麼小弟沒再送花因為知錯了，我只好用行動糾正你」。

朱學恒指出，在柏林時間今天下午1點15分時，特別請柏林花的店送了4個很漂亮的花環到謝辦公室，花店覺得台灣的花環好有創意又漂亮，所以還幫我們的花環跟柏林市徽合照和你們的名牌合照，上面的德文是這樣寫的，希望你能看懂：

Ihr Gehalt und Ihre Zulagen

(爾俸爾祿)

Werden von fleißig arbeitenden Menschen bezahlt

(民膏民脂)

Es ist einfach die Bevölkerung auszubeuten

(下民易虐)

Aber Gott lässt sich nicht betrügen

(上天難欺)

Lucifer Chu und sein Publikum

(愛你的朱學恒與觀眾們)

朱學恒直言，希望謝志偉能明白台灣的民眾對他的諄諄教誨，路過的德國朋友看到了，也記得要對他們解釋〈戒石銘〉的意思，不要只會氣噗噗，回到台灣，也歡迎你對民眾提告，「小弟等你」。