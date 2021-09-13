2022九合一縣市長選舉將近，全國22縣市首長的網路經營，成為台灣社會步入網路世代後大眾關心政治的一環。據輿情民調統計網站「QuickseeK快析輿情資料庫」分析2021年國內22縣市長的網路聲量發現，坐擁200萬粉絲的台北市長柯文哲經營成效最高，桃園市長鄭文燦第二，高雄市長陳其邁緊追在後，排在第三，新北市長侯友宜不落人後，擠進第四名，屏東縣長潘孟安則順利排進第5名。

台北市長兼民眾黨黨主席 柯文哲。(圖/本報資料照)

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

「QuickseeK快析輿情資料庫」13日透過臉書發文指出，觀察全國22縣市首長臉書經營成效，台北市長柯文哲坐擁200萬臉書粉絲一枝獨秀，技壓群雄。若將柯的資料篩選掉後，其他縣市首長的臉書經營則呈現明顯的「都會」、「非都會」差別，此外，還可再度印證「綠營網路經營勝過藍營」的規律。

高雄市長 陳其邁。(圖/本報資料照)

「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，在「都會」、「非都會」部分，可看到六都市長不管是互動數、貼文數，相關數值都名列前茅，這顯示都會戰場的臉書經營相形重要，粉絲數至少需要20萬以上。不過，非六都的首長潘孟安、林智堅也殺入前段班，而這兩位都任期將滿、準備交棒，被看好可能入閣更上一層樓。相對地，國民黨沒有任何非六都縣市首長臉書經營成效如潘、林般亮眼，整體排名當中，墊底的也都是藍營首長，這再度印證了網路戰力藍不如綠一事。

台北市長柯文哲臉書。(圖/翻攝臉書)

QuickseeK快析輿情資料庫觀察全國22地方縣市首長臉書經營成效。(圖/翻攝自 QuickseeK快析輿情資料庫 臉書粉專)

值得注意的是，除了縣市首長，「QuickseeK快析輿情資料庫」也分析了六都48位區域立委的臉書經營成效，有一半的六都立委粉絲數集中在3到11萬之間，若想晉升前段班（前12名），至少要有16萬粉絲、平均單篇貼文互動需在2600以上。該數據統計時間為2021年1月至2021年9月5日。