腰痠拖太久恐導致腎臟潰爛！一名60歲男子因腰痛就醫，結果醫師一開刀驚見如同「抹茶奶綠」般的膿液狂流，更恐怖的是，一照電腦斷層後才發現，因為拖太久，整顆腎臟已經爛掉，被細菌吃到像塑膠袋一樣薄。

泌尿科醫師顧芳瑜近日在談話性節目《醫師好辣》中指出，一名60歲男子患有糖尿病及結石，長期有腰痠的困擾，直到有一天痛到受不了才送醫急救，照了超音波發現腎臟有水腫、結石，不料當晚病患就發燒、昏迷，引發敗血症，因此緊急開刀。

沒想到一開刀，驚見500c.c.如同「抹茶奶綠」的膿液從引流的管子裡流出來，更嚴重的是，一照電腦斷層後發現，可能因為延遲治療太久，導致男子整顆腎臟已經爛掉，最後不得已只好把腎臟切除，剖開後發現腎臟已經被細菌吃到像塑膠袋一樣薄，裡面都是爛掉的肉。

顧芳瑜強調，若平日有腰痠、結石的毛病絕不能輕忽，應盡早到醫院檢查，而且結石拖到後來，疼痛感甚至跟女人生小孩差不多，是會痛到在床上打滾的程度，千萬不要隱忍，並呼籲平時應多喝水，讓尿液變淡，也減少結石變大的機會。