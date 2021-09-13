9月11日，好幾個媒體都有報導釣魚台海域發生大陸海警艦與日本海保艦的衝突，甚至還傳出雙方船艦撞擊的事件，一時之間，網路上的各種討論相當豐富，甚至有些評論節目也以此為題材。然而真有此事嗎? 中華戰略學會研究員張競博士發現，事件可能被國內媒體誇大了，對峙與追逐確實有，但是日本媒體沒有報導發生「艦與艦的接觸」。

張競接受中時新聞網的訪問時，他直接表示：「說實在話，看到此報導時，我就對其真實性充滿懷疑。」

張競發現，國內這則新聞最早的發布者是《自由時報》，於9月11日 17時37分發表，到了20時40分，《中央社》也刊出幾乎一樣的內容，由於《中央社》具有權威性，因此其他媒體紛紛轉載。

《自由時報》稱，消息來源是《八重山日報》。然而，真到《八重山日報》(Yaeyama Nippo)網站去相關新聞，卻找不到有關巡護艦衝撞的報導，只有8月31日有一篇「尖閣出漁の５隻が帰港 水島氏、海保の阻止に反発」(前往尖閣諸島的5艘漁船返港。水島先生反對日本海上保安廳的阻撓)

水島先生名叫水島悟，主張日本要以更強硬態度的文化圈人物。此篇報導提到5艘日本漁船「第一櫻丸」、「惠美丸」、「理惠丸」、「第八泰生丸」「ZENKOUMARU2」，往釣魚台群島，原本水島悟也要前往，但是他不具漁民身分，所乘船隻在路途被驅回，因此水島悟才特別對日本海保的阻撓感到不以為然。

該篇報導末尾提到「到尖閣諸島附近航行時，中國海警船跟踪了漁船，但沒有特別的威脅。」顯然與國內報導有很大的差距。

另一方面，若是從《自由時報》點選連結，到中國大陸的《國防時報》時，同樣也會找不到相關報導內容。

《國防時報》是隸屬於四川省國防教育委員會，每週三出刊的週報。但若是認真追查那些海上對峙照片，其實都是以《國防時報排頭兵》名義，也就是該報以自媒體管道到處貼文所傳送的訊息。

現在問題來了，這個撞船事件已經發生相當時日，中國大陸與日本最主流的媒體都沒有報導，雙方亦未對此衝突發送外交照會，這個合不合情理，大家不妨思考一下！

再對照2010年9月7日中國大陸漁船與日本執法船在釣魚臺海域相撞事件，日本扣留大陸漁船「閩晉漁5179號」，將船員關至石垣島，雙方升級成外交戰，大陸出現反日運動。假如這次發生公務船受損，大陸與日本怎麼可能一字不提不報，反而是低調到極度詭異，這段期間北京與東京外交部門如此沈得住氣？華盛頓不趁機説三道四，會不會真的讓人應當起疑呢？

張競最後說，「一言興邦，一言喪邦」媒體不要覺得為了點擊率就可以誇大其詞，歷史上就曾發生因媒體的誇大而爆發戰爭的事件，茲事體大不可不慎！