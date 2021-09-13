中華民國駐華府代表處「駐美國台北經濟文化代表處」。（資料照片）

【頭條開講】台改名議題是假 美加重台灣牌分量是真

據英國《金融時報》報導，拜登政府在「認真考慮」允許台灣方面的要求，將中華民國駐華府代表處名稱從「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。前民進黨立委郭正亮認為，這個新聞確實是美國放出來的，美國要跟中國大陸談判，大陸目前姿態比較高，美國只好製造一點籌碼，如果這一局破了，那這事可能要做了！

郭正亮13日在中天新聞《頭條開講》政論節目中指出，這個新聞確實是美國放出來的，在9月11日登在媒體，而拜登打電話給習近平是在9月10日，所以被認為怎會這樣？不過美國國家機器之大，看阿富汗撤軍撤成這樣，也不要意外。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮提到，這件事台灣早就跟美國提過了，重點是吳釗燮跟顧立雄去美國，這個案子確實在國務院系統裡面已經啟動了，聽說已經送到白宮，因為Kurt Campbell也講話了。基本上是已經進行了，從國務院到白宮，但白宮還沒有批，他們當然沒有想到拜登突然打電話給習近平。

郭正亮分析，在美國來講，美國要跟中國大陸談判，手上也有幾張牌，也不要太意外。美國隨時要製造一些籌碼，因為他有求於中國大陸，希望好好談一談貿易戰。大陸可能認為要降關稅美國可以自己降就好了，所以顯然美國要的不是這個！美國要的是如果降關稅，大陸可不可以多買一點農產品、美債、能源，不然葉倫（財政部長）為何12月要去？葉倫要出動，一定是要談一些交易。

郭正亮直言，《金融時報》這則新聞美國大報一個字也沒有，所以在美國政界影響力事實上事很小的，紐約時報、華爾街日報登的都是拜習通電話，沒有在討論台灣。

郭正亮強調，大陸目前姿態比較高，覺得也沒被美國整死，活得好好的，上半年出口還增加。所以美國就會想說，只好來製造一點籌碼，如果這一局破了，那這些事可能要做了！