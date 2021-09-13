台中一名41歲洪姓男子8月底接種高端疫苗後出現不適，陸續掛了4次急診，上周一（6日）被人發現死亡，成為台中市首例疑似接種高端疫苗後死亡個案。據悉，洪男是名客運司機，在打完疫苗後時常喊累，沒想到上周一復工上班，就猝死在公司宿舍。

指揮中心發言人莊人祥今表示，該名台中男是在8月24日接種高端疫苗，接種後出現心跳忽快忽慢、心悸等心臟不適症狀，8月26日、28日、30日曾到急診就醫，照X光發現有肺浸潤，心電圖也顯示有竇性心搏過速。洪男9月2日第4度掛急診，經點滴治療後即返家休養3天，9月6日回公司上班。

據《ETtoday》報導，洪男同事透露，洪男在打完疫苗後頻頻喊累，也曾多次請假就醫休養，9月6日才回公司上班，當天下班返回宿舍休息，下午5時許就被發現猝死在宿舍，同事回憶洪男當天上班並無異狀，「人都好好的，未料竟發生此事」。

台中市衛生局表示，該男本身有高血壓、糖尿病等慢性病史，9月6日死亡後已進行解剖，將彙整病歷依規定通報中央。