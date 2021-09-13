全球晶圓代工龍頭台積電日前傳出先進、成熟製程全面漲價後，引發市場對於IC設計業者恐怕調整訂單，將重複、沒有急迫性的訂單抽單的情況，這也推升外界對於台積電獲利能力再度提升的預測，對此，傳出競爭對手三星電子也將晶圓代工業務的報價提高，以及喊出IDM 2.0戰略的英特爾積極布局晶圓代工產能，讓該市場熱度提升一個層級。

據《BusinessKorea》報導，三星電子 5月開始，透露於美國投資 170 億美元建立新晶圓廠，成為繼在美國德州奧斯汀現有晶圓廠後，再建立1座晶圓廠。德州的泰勒市（Taylor）上周與所屬的威廉森郡官員，一致投票通過與三星之間的協議，包括租稅減免等，三星新的晶圓廠可能在2025年底前開始運作，提供6500至1萬份工作機會，並替當地額外創造1800份工作。

英特爾執行長 Pat Gelsinger今年3月宣布重返晶圓代工領域後，聲稱會在美國亞利桑那州投入300億美元興建2座晶圓廠，以及在墨西哥的工廠擴大產能，並傳出要砸下300 億美元收購全球第4大晶圓代工廠格羅方德 (GlobalFoundries)，但遭到對方暗示拒絕。Pat Gelsinger則是在近期於德國慕尼黑國際汽車展（IAA）宣布，未來10年將在歐洲投入950 億美元，興建2座晶圓廠。

台積電去年5月就宣布耗資120 億美元，投資美國亞利桑那州1座先進製程晶圓代工廠，今年4月擴大宣布3年投資1000億美元，傳在美國興建6 家 5 奈米晶圓廠。不僅先進製程，台積電今年2月宣布投入不超過186億日圓資本額、在日本成立3D材料研發中心，以及將投入10億美元在南京廠，擴增28奈米生產線，市場傳聞，受日本客戶邀請前往熊本設立成熟製程晶圓廠，以及考量赴歐洲設廠的可能性，甚至近期還有前進高雄設立7奈米以及成熟製程晶圓廠的消息。

成熟製程部分，全球目前市占率第三大晶圓代工廠聯電，計畫投資36 億美元擴產位於南科的產能，並傳出有8大客戶提前預訂，保證聯電擴產同時，訂單也有著落；格羅方德 6 月宣布，投資 40 億美元於新加坡興建晶圓廠，並計畫全球投資；大陸晶圓代工龍頭中芯國際，則是投入88.7 億美元在上海自貿區建立晶圓廠，可達12 吋晶圓10 萬片月產能，用以生產28奈米製程。

根據TrendForce調查顯示，2021年第二季晶圓代工產值達244.07億美元，季增6.2%，為連續9季增加，預計下一季仍有創高的機會，加上各家廠商擴產滿足客戶需求，以及對晶片長短料供應仍未有明顯轉變，預料砸大錢搶市的格局將持續。