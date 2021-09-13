聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天表示，塔利班（Taliban）正違背維護阿富汗女權及具涵括性的承諾，她也批評塔利班以暴力對付示威者。

法新社報導，巴舍萊在日內瓦告訴聯合國人權理事會（UNHRC)，她對「所謂的（塔利班）看守內閣缺乏涵括性感到失望，其中沒有女性，只有少數非普什圖族（Pashtun）人士」。

她指出：「過去3週以來，（阿富汗）女性逐步被排除在公共領域之外，這與塔利班聲稱會維護女權的保證互相牴觸。」

巴舍萊說，有「可信指控」提及，前安全部隊人員遭到殺害，為前政府工作的部分人士遭到逮捕，後來「被發現死亡」。

她也強調有指控提及，塔利班挨家挨戶搜查前官員、突搜公民社會團體，且「對示威者及記者的暴力與日俱增」。

卡達外交部長今天表示，卡達促請阿富汗新統治者塔利班尊重女權，考慮承認他們的政府仍言之過早。（譯者：陳正健）1100913